Película mexicana Anónima compite por el Emmy Internacional

Desde España, donde se encuentra estudiando la licenciatura de Cinematografía, la actriz Annie Cabello, quien encabeza el elenco de la cinta juvenil Anónima, disponible en Netflix, habla de la nominación al Emmy Inernacional que logró la trama de amor en tiempos de redes sociales.

Annie afirma que tan sólo con estar nominado el filme, es un triunfo. “No me lo creía, la verdad; hasta este momento no me lo creo. Me siento como en shock por saber qué Anónima llegó a ese nivel de una premiación al lado de proyectos que son de diferentes países en unos galardones por demás importantes”.

Cabello, expresó que va a ser una noche más que especial para ella la del 21 de noviembre en suelo neoyorquino: “De llegar a ganarlo, se lo dedicaré a mi familia, a mi abuelo como a todo el público que vio Anónima que les significó algo y por eso la apreciaron, la apoyan y la siguen apreciando en la forma que esperábamos”.

Narró que el recrear a Vale, la protagonista, no le representó ninguna dificultad, “porque en la ficción es una chica de mi edad, que también estudiamos lo mismo, Cinematografía y Artes Audiovisuales. Se produjo en cuatro semanas, con tres meses previos de preparación, la directora siempre me asesoró y me permitió colaborar para nutrir a Vale y ponerle cosas de mí para hacerla fuerte y semejanza a mi generación”.

Este es su primer protagónico en cine y la segunda cinta en su carrera, por lo cual, afirma, le sorprende la nominación al Emmy Internacional, así como la respuesta del público , “por lo cual estoy muy agradecida”.

Anónima, una comedia romántica juvenil, se basa en una conexión virtual entre Valeria Ontiveros y Alex García (Marco Antonio Ralf). Ellos en persona se conocen, pero se odian y se caen mal. Aunque por mensajes se tratan bien y tienen como regla que nadie revelará información personal.

“Yo no lo haría, siento que en Internet hay muchos riesgos para las jóvenes al querer entablar un idilio virtual. Y bueno, en la cinta, la situación de Vale y Alex se fue tornando en positivo más no en negativo. En la vida real pasa que realmente no se sabe quién es el que está detrás de la pantalla. Entonces siento que se debe tener mucha precaución y yo personalmente tendría cuidado”.