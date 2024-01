En Debate | ¿Peso Pluma en Viña del Mar?

ALBERTO MAYOL, sociólogo chileno

“No se deben usar fondos estatales para traer al mexicano Peso Pluma y, al mismo tiempo, se lucha contra el narcotráfico. Parece relevante discutir como sociedad qué pasa con la cultura narco y con aquellos que promueven esa cultura. Hay artistas que representan algo, una realidad y va muy bien, está fantástico, pero las letras de Peso Pluma son apologistas, explícitas en decir mensajes en favor del mundo narco, en promover una idea de juventud que es brutal. En ellas (las letras) dice a los jóvenes: ‘tú vas a trabajar para mí como soldado, vas a morir joven, pero habrás disfrutado esos años de vida extraordinariamente, teniendo acceso a ropa de lujo, autos de lujo’ y cuando hace referencia a parejas habla de parejas sexuales a partir del pago"

EQUIPO ORGANIZATIVO DEL FESTIVAL DE VIÑA

“Se confirma la actuación del artista en la edición 2024. Peso Pluma posee más de 55.5 millones de oyentes mensuales y es el artista revelación del 2023 en los últimos y más prestigiosos premios internacionales (...) Destacadas cadenas de TV de EU, Europa y toda América han dado espacio a su talento. No existen argumentos jurídicos ni contractuales para revocar la participación de Peso Pluma.”

CAROLINA TOHÁ, ministra del Interior

“Primero, quiero decir que como autoridades comprometidas con la seguridad, nos preocupa que exista tanto seguimiento de canciones que promueven la cultura narco, y que muchas veces promueven una visión bastante despectiva hacia las mujeres y reproducen paradigmas muy discriminatorios. El asunto debiera ser tema de inquietud y debate en la sociedad de Chile, para que seamos conscientes de lo que se escucha también. Si se escucha, que haya conciencia del mensaje que hay y no promueva ese tipo de valores o ese tipo de miradas de la sociedad”.

CAROLINA VALLEJO, vocera del Presidente de Chile

“La censura es compleja porque sabemos dónde empieza, pero no sabemos dónde termina. Nosotros hemos dicho que si bien estamos de acuerdo con que no es bueno incentivar o promover la narcocultura, no estamos de acuerdo con la censura, y esa es la posición del Ejecutivo en esta materia”.

EL DIRECTORIO DE TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE (TVN)

“El canal no puede compartir, transmitir, ni fomentar, repertorios alusivos a la violencia, el narcotráfico y otros elementos relacionados con la llamada narcocultura. El desacuerdo por la contratación del artista ha sido unánime y se ha solicitado formalmente la cancelación de la invitación al artista, un requerimiento que se presentará ante la comisión del festival, integrada también por la Municipalidad de Viña del Mar y Canal 13.”

NICKY NICOLE, artista

“La verdad yo siento que es un gran artista, y que cuando esté en el escenario de Viña del Mar toda la gente lo va a disfrutar mucho, y además es una gran persona”.