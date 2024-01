Peso Pluma en otra polémica: avienta botella de agua a un fan durante un concierto (VIDEO)

Como parte de la gira de Peso Pluma por Estados Unidos, el pasado 15 de enero el cantante de corridos tumbados ofreció un concierto privado en Arlington, Texas, durante el cual se le vio lanzando un vaso de agua sobre uno de sus fans en primera fila.

El momento se ha viralizado tanto en Tiktok y otras plataformas donde los internautas no tardaron en dar su opinión, pues muchos de ellos consideraron fue un gesto de mal gusto por parte del artista.

En el video se puede observar cómo "Doble P" lleva una botella de agua en la mano mientras camina por el borde del escenario, cuando un fan le toca las piernas en repetidas ocasiones tratando de captar un atención, en ese momento, Peso Pluma deja caer el contenido de la botella sobre el fan y se aleja mientras continua con su presentación.

Esto provocó que muchos internautas lo calificaran de “maleducado” y que “le faltó el respeto” a su fan, mientras que otros opinaron que Peso Pluma hizo lo correcto pues consideran el fan fue molesto al “manotear” los pies del cantante.

¿Qué pasó realmente con Peso Pluma?

Aunque no hay una versión oficial de lo que sucedió en el concierto, algunos usuarios de TikTok subieron el mismo video desde diferentes ángulos, entre ellos el de la usuaria @keishxmakeup, quien comentó lo siguiente al respecto:

“Originalmente, este tipo (el fan) se abrió paso por el frente empujándonos a mí y a mi novio. Después de esto, mientras Peso Pluma actuaba, siguió levantando el dedo medio, insultándolo y gritando durante su actuación. Finalmente captando su atención, Peso lo miró fijamente y una canción más tarde o así, el chico obtiene lo que se merece.”, escribió en la descripción de su video.

Algunos de los usuarios que comentaron el video de la tiktoker confirmaron la versión que dio ella, mientras que otros continuaron poniendo en duda los hechos, pues argumentaban que en ningún momento escucharon los insultos.

En otro video, se aprecia más de cerca al fan en cuestión, al cual se le puede observar bastante contento y celebrando su momento con Peso Pluma, de acuerdo con el video del usuario @flacco_81, quien además, solamente comentó “Peso Pluma le tira agua a mi compañero de trabajo en su concierto privado”.