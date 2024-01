¿De qué trata el curioso comercial de Luis Miguel que voló las redes sociales?

Tuvieron que pasar casi cinco años para que Luis Miguel volviera a pisar un escenario y fue el 2023 cuando el cantante regresó por todo lo alto.

El tour del Sol de México pasó por Argentina, Chile, México y ahora lo hará por Estados Unidos, siendo una de las giras más exitosas de todos los tiempos, pero al parecer el artista quiere más.

Y con más, nos referimos a obtener ganacias no de un concierto, sino de comerciales, algo que es poco usual en el cantante pues sabemos que es muy reservado tanto con su carrera como con su vida personal.

Sin embargo, parece que Luismi quiere aprovechar esta buena racha que ha tenido desde el año pasado para seguir vigente y para muestra te traemos el curioso comercial que recientemente protagonizó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alignment Health (@alignmenthealth)

Luis Miguel y su nuevo comercial

Luis Miguel estreno su nuevo comercial a través de redes sociales en conjunto con la empresa Alignment Health Plan, que fue la encargada de haber contratado al Sol para que fuera su vocero oficial.

En el video se puede ver a una pareja de la tercera edad que llega a una casa en la playa y disfruta de su retiro cuando de pronto van de visita a la casa vecina y ahí se encuentran con Luis Miguel, el cual funge como anfitrión de una reunión con amigos.

Al estar todos juntos en la mesa, el intérprete realiza un brindis asegurando que "La vida se hace de momentos únicos" con lo que finaliza la publicidad.

"We are thrilled to introduce Luis Miguel as our inaugural celebrity

spokesperson to emphasize the distinctive principles of our company:

compassion, care and respect, as well as the significance of family –

values that align closely with those of the Latin community.

"

- Dawn… pic.twitter.com/f6ZSkzqETK — Luis Miguel (@LMXLM) January 16, 2024

Por su parte, Dawn Maroney, CEO de Alignment Health Plan, también compartió el comercial acompañado de un mensaje para presentar a Luis Miguel como su portavoz oficial.

"Estamos encantados de presentar a Luis Miguel como nuestro portavoz inaugural de celebridades para enfatizar los principios distintivos de nuestra empresa: compasión, cuidado y respeto, así como la importancia de la familia, valores que se alinean estrechamente con los de la comunidad latina", finaliza el comunicado.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Cabe destacar, que la marca es una empresa de seguros, que crea planes personalizados para las personas de la tercera edad que buscan un retiro de acuerdo a sus necesidades.