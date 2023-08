Luis Miguel y su difícil relación con los medios: entre acusaciones de usar dobles y llamarles prensa mentirosa

Después de casi cinco años de ausencia en la industria de la música, Luis Miguel regresó con su tour 2023 en Argentina, Chile, México y Estados Unidos.

Una sorprensa para sus fanáticos, que tuvieron que esperar un largo tiempo para volver a ver al Sol arriba de un escenario, sin embargo, su regreso se ha visto envuelto en la polémica luego del cambio físico que tuvo a su regreso, donde el artista se mira un tanto distinto tras haber bajado mucho de peso.

¿Qué dijo Luis Miguel sobre sus dobles?

Fue el periodista Luis Ventura en el programa Secretos Verdaderos, donde destacó las diferencias físicas del intérprete, asegurando que por mucho que alguien baje de peso, es imposible que cambien tantos detalles como la estatura, el tamaño de las orejas, así como su dentadura.

Lo anterior trajo consigo los rumores sobre si estaba usando dobles para sus presentaciones, incluso videos en redes sociales empezaron a cuestionar si realmente se trataba del mexicano.

Por si esto fuera poco, el escándalo se avivó luego de que un imitador de nombre Andrés Rey asegurara que en algún momento fue contratado para suplantarlo en más de una presentación.

Dijo que se hizo pasar por él en el Estadio San Juan Gilberto de San Luis, Argentina, en el 2010 y en el 2008, en Punta del Este, Uruguay.

Luis Miguel no es un artista que acostumbre aclarar rumores, sin embargo, ha llegado a manifestarse sobre lo que piensa de los chismes que se crean alrededor de él, como el hecho de tener algun doble.

"Ya te acostumbras, no es la primera vez. Te acostumbras a ver cosas así. Realmente lo ignoro. Al principio si me afectaba, te voy a ser honesto.

"Al principio sí me afectaba porque decía: ¿por qué están diciendo esto tan fuerte? Y sin embargo, con el paso del tiempo y con los años, te vas haciendo más fuerte. Vas entendiendo que es parte del mismo medio", dijo El Sol en una entrevista a la argentina Roxi Vázquez en 2015.

¿Qué opina Luis Miguel de los chismes y la prensa?

Es bien sabido que el mexicano casi nunca da entrevistas, debido a que muchas veces los medios han creado rumores o sólo se han enfocado en sus escándalos y vida amorosa, siendo ésta última una de las que mas llama la atención.

Las llamadas 'revistas del corazón' han usado las relaciones del Sol para acaparar sus portadas, donde también han destacado la polémica sobre sus hijos, en relación a que no ha querido hacerse cargo de ellos ni cargar con la responsabilidad como padre de familia.

Pese a las pocas veces que Luismi se ha presentado en conferencias de prensa, hay una en la que el artista culpó a los mismos medios de crear o fomentar los rumores que crecen a su alrededor como en aquella ocasión en que difundió que estaba mal de salud.

"Los medios de comunicación forman parte de todo esto. Osea eso fue una mentira y la gente tiene que saberlo. Ustedes mienten para vender .

"Todo el mundo es dueño, de rectificar, de hacer aclaraciones, de todo, pero cuando uno es el que lo dice, cuando uno es el que comete el error. Imagínate ¿cómo me senti yo?", declaró el Sol en 2010.

De igual forma, aseguró que a él siempre le enseñaron a respetar lo más importante para un artista: su público y que como cualquier ser humano tiene defectos y virtudes pero nunca va crear una noticia falsa.

"A mí de niño me enseñaron desde chiquito, mi papá me dijo: 'Tienes que respetar y aprender a respetar al público, el público es el más importante' y yo, eso es lo que he hecho, le he dedicado mi vida a mi carrera, le he dedicado mi vida a mis canciones. Tengo virtudes, tengo defectos, pero soy un ser humano y disfruto mucho lo que hago, disfruto mucho cantar.

"Yo realmente mi profesión ¿sabes cuál es? Cantante, yo no soy un servidor público. Yo no soy tampoco alguien que va a crear una noticia que no es, ¿para qué? Entonces creo que queda bastante claro, no?", explicó el mexicano.

Finalmente, a pesar de sus desencuentros con la prensa, Luis Miguel está de acuerdo que tanto los artistas dependen de ella, como la prensa de los artistas.

"Ustedes me han hecho, los medios de comunicación. Definitivamente los medios de comunicación tiene muchísima importancia en la vida de un artista; todos dependemos de todos", concluyó.