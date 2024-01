José Agustín y Angélica María: la polémica historia de amor que vivieron cuando él estaba casado

El escritor José Agustín Ramírez, pionero del movimiento literario "La Onda" en México, falleció hoy a los 79 años en su querida Cuautla, Morelos.

El reconocido escritor tuvo en su momento una gran historia de amor, que incluso dio a conocer en su libro autobiográfico "El rock de la cárcel", donde reveló que se enamoró perdidamente de Angélica María, quien también habló de su relación en su autobiografía "Angélica María: La novia de México".

Basados en sus relatos, hoy te contamos el polémico romance que vivieron pues en aquel entonces el literalo ya estaba casado.

Las celebridades se enamoraron cuando ambos estaban filmando la cinta "Cinco de chocolate y uno de fresa", sin embargo, fue la mamá de la actriz, Angélica Ortiz, quien le hizo ver al escritor el impacto que había causado en su hija.

"Yo, como buen imbecilento, no me había dado cuenta de nada. De pronto algo se rompió dentro de mí con un chasquido que me hizo cambiar al instante. Bastó que Angélica Ortiz hubiera dicho eso para que en mí brotara la certeza de que en realidad yo estaba rebotando por Angélica María", relató el escritor en su autobiografía.

José Agustín reveló que Angélica estaba consciente de su esposa, pero aunque eso los hacía desistir un poco de su relación, tanto él como la cantante estaban tan enamorados que incluso habían pensando en irse a vivir juntos y despertar cada día uno al lado del otro.

"Angélica no ignoraba que Margarita (su esposa y amor eterno) y yo nos veíamos y eso la encrespaba. Me parece que en el fondo Angélica María y yo presentíamos que era casi imposible crear las condiciones necesarias y que eso nos hacía perder vuelo.

"No hablábamos de casarnos, pero tampoco lo desechábamos; nos gustaba, eso sí, la idea de vivir juntos, de despertar y vernos las caras chinguiñosas (a mí me fascinaba Angélica sin maquillaje, con los ojos chiquitos y su naturally curly hair). Por desgracia, en muchas cosas la familia Ortiz y Angélica María misma estaban chapadísimas a la antiquérrima", explicó José Agustín en su libro.

¿Qué dijo Angélica María sobre su romance con José Agustín?

Por su parte, Angélica María platicó en una entrevista que durante la película no pudo evitar el flechazo y se enamoró perdidamente de él pese a que él ya estaba casado con Margarita Bermúdez.

"Me di una enamoradota de José Agustín. Fue un embelesamiento brutal, sin medida. Nos enamoramos sí, y fuerte. Como idiotas. Lo peor, él estaba casado", confesó la actriz.

Y como suele pasar, el matrimonio del escritor vivió una fractura pues José Agustín y su esposa Margarita decidieron separarse por algún tiempo y gracias ello, el novelista pudo vivir su gran romance con la actriz.

"Pude echarme un clavado en la intoxicación que resultaba Angélica María y los preparativos de Cinco de chocolate y uno de fresa", señaló el mexicano.









