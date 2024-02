Nicki Nicole confirma truene con Peso Pluma: "yo de ahí me voy"

A un día del 14 de febrero, la relación entre Nicki Nicole y Peso Pluma llegó a su fin después de varios rumores sobre una supuesta infidelidad.

Desde sus redes sociales, la cantante confirmó la ruptura con el "Doble P" con un mensaje que decía lo siguente: el respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta, lo que se respeta, se cuida.

"Cuando no te cuidan y no hay respeto, yo ahí no me quedo, yo de ahí me voy. Con mucho solor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar", concluyó la rapera.

En los últimos días, hubo un fuerte rumor sobre una supuesta infidelidad por parte del cantante de corridos tumbados, pues salió a la luz un video donde se ve tomando de la mano a otra persona.

Aunque las suposiciones surgieron hace varios días, fue hasta este martes que Nicki Nicole rompió el silencio para confirmar la ruptura con Peso Pluma.

Peso Pluma ayer en las vegas después del super bowl engañando a Nicki Nicole JAJAJAJAJ, no cabe duda de que Peso Pluma es el maldito ídolo Mexicano de la actualidad pic.twitter.com/tabvwtPOkm — Nata Montana (@DonNatanaelCano) February 13, 2024

A pocos minutos del anuncio, las redes sociales de Hassan Emilio Kabande, verdadero nombre del cantante de regional mexicano, se llenaron de mensajes donde le recriminaban haber sido infiel.

Ante los fuertes rumores sobre la infidelidad, en los últimos días, los y las fans se dieron cuenta que la artista de 24 años había eliminado de su cuenta de Instagram todas las fotos que tenía con Doble P.

La relación entre Nicki Nicole y Peso Pluma inició a finales del 2023, y a pesar de que se les veía juntos en eventos públicos, los internautas criticaron en diversas ocasiones que la rapera no se veía enamorada.