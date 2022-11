Chiste de Platanito sobre Debanhi desata polémica; autoridades exigen disculpa

Sergio Verduzco, alias ‘Platanito’, se convirtió en tendencia luego de hacer chistes relacionados con el feminicidio de Debanhi Escobar, la estudiante originaria de Nuevo León que fue encontrada sin vida al interior de una cisterna. Los comentarios emitidos por el comediante generaron varias críticas por parte de los usuarios en la web.

Por otro lado, su acto también captó la atención de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), pues las representantes de este organismo manifestaron estar en contra de lo dicho por el humorista, además, le exigieron que se disculpara.

Te recomendamos: Margot Robbie anuncia que su película de Piratas del Caribe ha sido cancelada

Asimismo, sus bromas llegaron a los oídos de los padres de la joven de 18 años, quienes decidieron pronunciarse al respecto y condenaron la actitud del payaso, y aseguraron que van a proceder de manera legal, pues consideran que nadie debe hablar así de este caso. Mientras tanto, el comediante no ha dado su postura ante esta polémica.

¿Qué dijo Platanito de Debanhi?

La noche del pasado domingo 13 de noviembre, compartieron en TikTok un fragmento del espectáculo que dio Platanito en un establecimiento, en donde, él hizo mención del caso de la joven regiomontana, y realizó diferentes chistes.

De acuerdo con la grabación, esto fue lo que dijo el payaso: “Imagínate ahorita, un dos, tres por Debanhi que está en la cisterna, no mam*s”, sostuvo el animador, en ese momento algunos de los presentes se rieron, aunque una mujer en el fondo reprobó su comentario y le gritó “¡Ay No!”.

Luego de interactuar con la audiencia, él continuó: “¿De dónde era Debanhi?, ¿Cómo murió?, ahogada, en Monterrey donde no hay agua”, en respuesta, uno de los hombres que estaba a su lado comenzó a reírse, igual que otras personas.

PLATANITO @PlatanitoShowMx SE BURLA DE MUERTE DE #DebanhiEscobar



Su comedia vuelve al ojo del huracán por hacer chiste sobre la muerte de la estudiante de 18 años



Hace mofa de la localización del cuerpo en la cisterna del Motel Nueva Castilla. pic.twitter.com/610yB64jl1 — Itzel Cruz Alanís (@i_alaniis) November 13, 2022

Para finalizar, Platanito exclamó: “Chingu* su madre el que lo suba mañana”. Más tarde, este material fue eliminado, aunque, los internautas lo descargaron y lo han estado difundiendo en otras redes sociales, como Twitter o Facebook.

Organismos y padres de Debanhi responden

Los padres de la joven reprobaron las bromas de Sergio Verduzco, y precisaron que estaban enojados por lo mencionado en el acto, en este sentido, detallaron que van a hablar con un cuerpo legal para hacer algo en su contra.

“Estamos molestos contigo por revictimizar a Debanhi, por hacer chistes que no vienen al caso. Tenemos el video, vamos a hablar con nuestros abogados, vamos a proceder, y le solicitó y le pido a la gente que no siga este tipo de situaciones”, dijo Mario Escobar, el papá de la víctima.

Su madre, la señora Dolores Bazaldua, mencionó: “Estoy segura que él hace su show y lucra con el dolor de las personas que hemos pasado por esta situación, yo creo que no es correcto, no se ha puesto en los zapatos de los padres. Si estuviera en nuestro lugar, yo creo que le molestaría igual, debe tener respeto, debe tener otro contexto para hacer su show y respetar a las personas que ya no tienen vida”.

Por su parte, la CONAVIM publicó un comunicado en el que sentenció lo expresado por el payaso, y solicitó que el video en donde hace esos chistes sea borrado, pues no quiere que se siga propagando ese discurso.

Desde la #CONAVIM reprobamos la burla de la tragedia ocurrida a #Debanhi. Exigimos una disculpa pública del payaso “ #Platanito ” por la burla que hizo y se baje inmediatamente de las redes este mensaje. @CEAVmex — CONAVIM_MX (@CONAVIM_MX) November 14, 2022 🧵

3/3

Como parte de nuestro compromiso con las víctimas y en acuerdo con la familia de Debanhi, presentaremos una queja ante el @CONAPRED para que realice las acciones correspondientes buscando evitar la repetición de este tipo de discursos. — CEAV (@CEAVmex) November 14, 2022

“Reprobamos la burla de la tragedia ocurrida a Debanhi. Exigimos una disculpa pública del payaso Platanito, por la burla que hizo y se baje inmediatamente de las redes este mensaje”, se exhortó en Twitter.

Este no fue el único organismo que respondió a los chistes de Verduzco, pues la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceav) señaló que: “las expresiones del personaje Platanito sobre el feminicidio de Debanhi, no sólo revictimizan y afectan a la familia Escobar Bazaldua, también envían un mensaje de permisibilidad ante un crimen reprobable”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Por último, también le pidieron al comediante “ofrecer una disculpa pública y capacitarse en perspectiva de género y derechos humanos”, y le solicitaron a la sociedad no darle difusión a la grabación. Se informó que van poner una queja ante el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (CONAPRED).

Nota publicada en El Sol de Puebla









TE RECOMENDAMOS EL PODCAST⬇️

Disponible en: Acast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music