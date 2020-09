Escucha aquí el podcast ⬇️

Apple Podcasts

Google Podcasts

Spotify

Acast

Deezer





Los Premios Emmy se celebrarán este próximo 20 de septiembre en una ceremonia de lo más especial. No por la entrega de algún galardón que marque la diferencia sobre el resto, sino porque será el primer certamen en realizarse en la era del Covid-19, con todas las implicaciones que eso conlleva.

El aspecto más importante es que el 71% de la gala se realizará por vía remota, por lo que los más aficionados a la alfombra roja de estos premios tendrán que quedarse con las ganas de ver desfilar el glamour porque no habrá desfile de vestidos y trajes. Tampoco habrá público, de forma que Jimmy Kimmel, presentador de esta edición, no podrá interactuar con ellos ni con los nominados desde el Staples Center de Los Ángeles.

Pasando a las nominaciones, el streaming es el protagonista entre las más de 700 series nominadas, y en esta ocasión te mencionaremos algunas de las más destacadas.

Netflix es la plataforma con 160 nominaciones entre las que se encuentran series como Better Call Saul, The Crown, Ozark, El método Kominsky, Dead to me, Unorthodox y Hollywood.

Le sigue HBO con 107 nominaciones. Desde hace varias décadas, las series de HBO han sido sinónimo de éxito y entre sus series nominadas se encuentran Succession, Watchmen y Big Little Lies.

En la plataforma de Paramount + destacan producciones como Killing Eve, The Handmaid's Tale y Schitt's Creek.

Amazon Prime Video nos ha sorprendido con series para cada gusto. The Marvelous Mrs. Maisel es una gran comedia que tiene 20 nominaciones.

La sorpresa de estos premios son plataformas de streaming que en los años recientes han empezado a dejar su huella en el mundo del espectáculo. Ese es el caso de Starzplay que impactó a las audiencias y a la crítica con Normal People, una serie llena de romance juvenil.

Por primera vez, Apple TV + participará en los Premios Emmy con la nominación de The Morning Show, donde destacan las actuaciones de Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Steve Carell, entre otros.