Polly Pocket, Barney y una posible secuela de Barbie: películas que prepara Mattel

Después del éxito que ha tenido el estreno de Barbie en los cines de todo el mundo, los directivos de Mattel dijeron a Variety que las otras cintas que saldrán a la luz son las de Polly Pocket y Barney, así como una posible secuela de la película protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling.

“Barbie, como marca, tiene muchas iteraciones diferentes. La línea de productos de Barbie es una marca muy amplia. Además de la figura principal de Barbie, tiene familia, tiene muchos elementos en su universo” dijo Ynon Kreiz, el director ejecutivo de Mattel desde 2018.

Asimismo, dijo que el objetivo inicial era hacer de Barbie un éxito, pues "las películas exitosas se prestan a más películas", por lo que la empresa también plantea hacer franquicias cinematográficas.

Por otra parte, Robbie Brenner, el productor que dirige Mattel Films y produjo Barbie, aseguró que el guión de Polly Pocket ya está en proceso y sería Lily Collins, quien hace el papel de "Emily" en la serie de Netflix Emily en París quien protagonice la cinta de la muñeca miniatura.

En ese sentido, añadió que la encargada de dirigirla será Lena Dunham, quien estuvo detrás de las serie "Girls" de HBO.

Otra de las cintas que estaría en las filas de Mattel sería Barney, con una película de acción aunque, asegura Brenner, están concientes de que cualquier trabajo que se haga sobre el dinosaurio morado no sería sencillo.

Aunque adelantó que Barney sería una película para un público mayor que hable sobre identidad y encontrar a la persona que amas, haciendo referencia la canción del programa "te amo yo y tu a mí, somos una familia feliz..."

Mattel cuenta con una gran variedad de juguetes, por lo que otras cintas que saldrán a la luz sobre los productos de esta marca serán "Thomas and Friends", "American Girl", "Magic 8 Ball" y "Masters of the Universe".