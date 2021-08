¿Por qué no podemos ver a Venom en el MCU de Marvel?

Sony liberó este lunes el segundo avance de la secuela de Venom y rompió las redes. Pero si eres de los que se preguntan por qué el villano, así como Spider-Man y los otros personajes de este universo, no aparece en las películas de Marvel, aquí te contamos la historia de cómo el destino del arácnido terminó lejos de la casa de cómics.

El próximo estreno de Venom: Let There Be Carnage rompe las redes cada vez que Sony libera algún adelanto de la secuela de la película en solitario de este villano del universo de Spider-Man. Pero también reaviva las dudas que aquellos que no están familizarizados con el mundo de los cómics sobre la presencia del arácnido y los personajes a su alrededor en las películas de Marvel.

Lo anterior se debe a que cuando Disney compró Marvel Studios, en 2009, la casa de cómics ya había cedido los derechos de Spider-Man y todos los personajes relacionados con él.

Spider-Man en Sony

En la década de los noventa, después de una serie de disputas por los derechos del arácnido con 21st Century Films, Marvel Comics ofertó la mayoría de los derechos de reproducción cinematográfica de sus héroes.

En ese contexto, Sony, que ya contaba con los derechos para distribución de video doméstico de Spider-Man, adquirió la licencia cinematográfica del arácnido.

Yair Landau, que en aquél entonces dirigía Sony, ha comentado que Marvel ofreció en 1998 los derechos de todos sus personajes por 25 millones de dólares; sin embargo, la empresa japonesa sólo estaban interesados por la franquicia de Peter Parker.

"A nadie le importan el resto de los personajes", fue la respuesta que Landau asegura haber recibido de los directivos; después Sony adquirió los derechos de Spider-Man supuestamente por 10 millones de dólares.

Sony Pictures dio la bienvenida al superhéroe con la trilogía dirigida por Sam Raimi y protagonizada por Tobey Maguire. Hasta la fecha, la saga es una de las más queridas y recordadas por los fanáticos de Peter Parker.

El reinicio del universo, de la mano de Andrew Garfield, también contemplaba tres películas. Pero el fracaso en taquilla de la segunda entrega terminó con el proyecto.

Aparece Disney

Después del éxito que supuso para Disney la compra de Marvel Studios, recuperar los personajes en manos de otras productoras se volvió prácticamente obligatorio.

Con este contexto, luego del fracaso de The Amazing Spider-Man, la casa del ratón negoció con Sony la incorporación de Peter Parker al Universo Cinematográfico Marvel (UCM). La primer aparición de Spider-Man se dio en el tercer filme de Capitán América.

Después de la gran recepción que tuvo Tom Holland dándole vida al amigable vecino, se estreno Spider-Man: Homecoming, como parte del acuerdo entre las productoras.

Por su parte, Sony continuó produciendo la película animada Spider-Man: Into the Spiderverse y Venom, para explicar el origen del simbiote. Ambas fueron un éxito.

Para Disney esto supuso una momentánea ruptura con la firma japonesa, quien aseguró que Parker no aparecería de nuevo en las películas de Marvel, lo que dejaba inconclusa la secuela protagonizada por Tom Holland. Al final no fue así y se logró un acuerdo entre las productoras.

No obstante, el éxito comercial de la franquicia de Spider-Man seguirá siendo un tema recurrente en las negociaciones. Spider-Man es el personaje más lucrativo de Sony Pictures, por lo que no se desprenderá fácilmente de los derechos. Por otro lado, la importancia de Peter Parker –teórico sucesor de Iron Man en el UCM– para Disney implica no sólo al arácnido, sino a los más de 900 personajes relacionados con él, incluidos por su puesto Venom y Carnage, los dos simbiotes más conocidos.