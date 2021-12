Posponen Premios Grammy 2022; ¿por qué y cuándo serán?

Las diferentes premiaciones internacionales tuvieron un respiro este año y gracias a la nueva normalidad, pudieron regresar e sus formatos presenciales, sin embargo, no contaban con que la pandemia las sorprendería con el surgimiento de un nuevo problema.

Ómicron, la nueva variante del coronavirus llegó a finales de noviembre e hizo sonar de nuevos las alarmas en todo el mundo luego de que comenzara a expandirse a lo largo del plantea, algo que ahora ha sido considerado por los organizadores de los Premios Grammy, que han decidido hacer un cambio en la fecha de su próxima gala.

En exclusiva para el portal Showbiz 411, se dio a conocer que el espectáculo será pospuesto debido a Ómicron y al aumento de casos de Covid-19 en Los Ángeles, California.

¿Cuándo será la nueva fecha de los Grammy?

La nueva fecha será a finales de marzo o principios de abril. CBS y la Recording Academy están tratando de encontrar lugares alternativos. El Hollywood Bowl se está discutiendo como lo estaría afuera. Pero el clima tendría que estar del lado del negocio de la música.

El mayor problema es lograr que los artistas se comprometan a estar allí y actuar. En este momento, con Broadway parcialmente cerrado y muchas apariciones canceladas (vea mi historia de Aimee Mann), nadie está emocionado de participar. Por supuesto, a principios de la primavera se espera que el "Cron" desaparezca y la vida vuelva a la normalidad.

Otros premios que también cambian sus fechas

La Academia anunció que la gala de los Oscar honorarios sería pospuesta ante la propagación de la variante que amenaza a Estados Unidos.

En la ceremonia de la Junta de Gobernadores de la Academia de este año, los actores Samuel L. Jackson y Danny Glover, la actriz noruega Liv Ullmann y la actriz y directora Elaine May debían recibir las estatuillas doradas para honrar sus trayectorias.

Por medio de un comunicado, la Academia también señaló que “los planes para una nueva fecha serían anunciados más adelante”, en tanto que los premios Oscar se mantienen para el 27 de marzo.

Por su parte, los Critics' Choice Association (CCA) cancelaron la gala de sus premios, prevista para el 9 de enero, donde sus galardones cuentan con el apoyo mayoritario de Hollywood, que pretendían sustituir este año a los Globos de Oro.

Los Globos de Oro, organizados por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) no tendrá ceremonia ni se transmitirán por televisión tras las acusaciones que sufrió de corrupción y falta de diversidad.

Finalmente, los New York Film Critics también decidieron aplazar sus ceremonias para evitar que el repunte de contagios sea mucho mayor.

Y es que ante la rápida propagación de Ómicron, incluso la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha previsto un gran número de hospitalizaciones derivadas del contagio de la variante, a pesar de que ésta sea una ligeramente menos peligrosa.

Los especialistas de la OMS Europa desconocen si la gravedad de Ómicron está relacionada con el hecho de que afecta a poblaciones ya parcialmente inmunizadas, sea por la vacuna o por una infección previa.