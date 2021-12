Celebridades que nos dejaron en 2021: Carmen Salinas, Vicente Fernández y más

En 2021 se fueron artistas y grandes leyendas de la cultura mexicana y a nivel mundial. Desde las risas de Cepillin hasta las canciones del Charro de Huentitán aquí hacemos una recopilación de los que se nos adelantaron este año.





Enero

Amparo Higuera Juárez | Cantante mexicana

Foto: Facebook | Las Jilguerillas

El jueves 14 de enero del 2021 falleció a los 84 años de edad la cantante de música ranchera Amparo Higuera Juárez, integrante del dueto de Las Jilguerillas. Así lo dieron a conocer a través de las redes sociales oficiales del grupo esta mañana.

Amparo Higuera fue una reconocida compositora y cantante que formó Las Jilguerillas junto a su hermana Imelda en 1955, ambas eran oriundas del poblado Cañada de Ramírez, localizado en Numarán, al norte de Michoacán.

Fruto de su trabajo, Las Jilguerillas fueron premiadas con un Disco de Oro de Hollywood en 1975 y un Globo de Oro en 1976. Además, en el 2017 Amparo recibió el premio estatal de las Artes Eréndira 2017, el máximo galardón para artistas y creadores, del Gobierno del Estado de Michoacán.

Mario Gutiérrez | Fundador de Los Ángeles Negros

Foto: Facebook @aturecuerdofansOFICIAL

El jueves 21 de enero a la edad de 71 años falleció el chileno Mario Hernán Gutiérrez Contreras, fundador y guitarrista de Los Ángeles Negros. La agrupación dio a conocer su muerte por medio de su cuenta oficial de Facebook, donde lo reconocieron como la insignia del grupo.

Mario Hernán inició la agrupación al lado de Cristián Blasser y Sergio Rojas Gutiérrez hace 52 años; más tarde entraría la voz de Germaín De la Fuente, quien debido a algunos problemas decidió abandonarlos en 1974.

En el 2018, Los Ángeles Negros ofrecieron un concierto en el Teatro Metropólitan para celebrar junto a sus fans mexicanos sus 50 años de existencia, pues fue en nuestro país donde consolidaron su carrera.

Larry King | Presentador de televisión

El sábado 23 de enero, falleció el reconocido presentador estadounidense Larry King a los 87 años de edad en un hospital en Los Ángeles. Anteriormente, se había dado a conocer que había ingresado por Covid-19.

Presidentes como Barack Obama o Vladimir Putin, iconos del cine o la música como Elizabeth Taylor, Marlon Brando y Frank Sinatra, o el campeón de boxeo Muhammed Ali fueron sólo algunas de las personalidades que estuvieron frente a Larry King para responder sus preguntas.





Febrero

Ricardo Silva | Cantante del tema principal de Dragon Ball Z

Ricardo Silva

El domingo 7 de febrero el conocido actor de doblaje y tenor mexicano , Ricardo Silva Elizondo falleció a los 67 años de edad por complicaciones de Covid-19.

El intérprete es reconocido en toda América Latina por dar voz a muchas de los temas de entrada de series animadas como Dragon Ball Z, Los Super campeones, Digimon, Pokémon, además de series como Winnie Pooh, Chip y Dale al rescate, entre muchos otros.

➡️ Fans dan el último adiós a Ricardo Silva

La comunidad del doblaje mexicano lamentó la partida del cantante, entre ellos el famoso Mario Castañeda, voz de Goku en Dragon Ball Z, quien escribió en Twitter: "Qué triste recibir estas noticias... te quedas en el corazón querido Ricardo... haré una Genkidama".

Lucía Guilmáin | Primera actriz

Foto:@TeatrosCdMexico

El jueves 15 de febrero falleció a la edad de 83 años la primera actriz Lucía Guilmáin. La noticia fue dada por familiares de la actriz los cuales la estuvieron acompañando en su domicilio hasta el momento de su deceso.

La intérprete participó en exitosos proyectos televisivos como La dueña, Un refugio para el amor, El hotel de los secretos, Corazón salvaje y Desencuentro, donde compartió créditos con su madre Ofelia Guilmáin, y su hermano Juan Ferrara.

En cine destacó en cintas como "Más negro que la noche", "El costo de la vida" y "Longitud de guerra".





Marzo

Ricardo González, Cepillín | El payasito de la televisión

Foto: @cepillintv

El lunes 8 de marzo falleció Ricardo González 'Cepillín' a la edad de 75 años. El payasito de la tele se encontraba hospitalizado tras presentar un fuerte dolor en la columna vertebral.

Su trabajo dejó un legado no solo en México sino en toda Latinoamérica, el cual marcó a varias generaciones con sus icónicas canciones infantiles.

➡️ "El Show de Cepillín" y las canciones que inmortalizaron al artista

Televisa fue quien le brindó la oportunidad con el programa "El show de Cepillín", en donde surgieron varias grabaciones discográficas que se convirtieron en un éxito rotundo, como "La feria de Cepillín", "El bosque de la china", "La gallina co-co-ua", entre otra más.

Desde su juventud su deseo era permanecer activo mientras tuviera la energía y alegría suficientes para estar arriba de un escenario. En febrero de este 2021 Ricardo González #Cepillín iba a festejar 50 años de carrerahttps://t.co/Y2UFoFVPAi pic.twitter.com/PaNYWxw9LC — El Sol de México (@elsolde_mexico) March 9, 2021

Isela Vega | Primera actriz

El 9 de marzo falleció a la edad de 81 años la primera actriz Isela Vega. La noticia de su partida se dio a conocer por sus familiares y se detalló que fue causa del cáncer que padecía

Su carrera empezó como cantante en bares de la CDMX el del Hotel Regis, Hilton y Terraza casino. Poco tiempo después dio el salto a la pantalla grande en la película Verano Violento de 1960 junto a Pedro Armendáriz.

Participó en más de 130 películas y series entre las que destacan La viuda negra (1984), La ley de Herodes (2000), Fuera del cielo (2007) y Las horas contigo (2015). Dichas cintas también la hicieron ganadora a 5 premios Ariel. Su última participación fue en la serie La casa de las flores en el año 2020.

Isela Vega ganó cinco premios Ariel, y en 2017 recibió el Ariel de Oro en reconocimiento a su trayectoria artística. Su trabajo no se limitó únicamente a lo actoral ⬇️https://t.co/gJRNkQrJNJ pic.twitter.com/mW3zKJWbOJ — El Sol de México (@elsolde_mexico) March 11, 2021

Eulalio Cervantes Galarza ‘Sax’ | Saxofonista de La Maldita Vecindad

Foto: Facebook Sax Oficial

El domingo 14 de marzo falleció el integrante de La Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio, Eulalio Cervantes Galarza, mejor conocido como Sax. El músico se encontraba hospitalizado por complicaciones de Covid-19.

➡️ Rendirán homenaje a Sax en SLP; una calle podría llevar su nombre

Antes de fallecer, Sax lanzó el tema "Otros Nosotros", en el que alzan la voz en contra de la corrupción y la desigualdad. Éste era el primer adelanto de un material discográfico en el que había estado trabajando en los últimos meses, y planeaba lanzar en el transcurso del año.





Abril

Principe Felipe | Esposo de la Reina Isabel II

Foto: AFP

A la edad de 99 años falleció el príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel II. De ascendencia alemana, el duque nació príncipe de Grecia y Dinamarca, el 10 de junio de 1921 en la isla griega de Corfú. Era el quinto hijo de Alicia de Battenberg y Andrés de Grecia.

La familia huyó meses después cuando se proclamó la república helénica y se refugió cerca de París.

➡️ Reina Isabel da el último adiós a su esposo el príncipe Felipe

Ingresó luego en la Marina Real británica de 18 años y participó activamente en los combates durante la Segunda Guerra Mundial en el océano Índico y el Atlántico.

Así conoció a Isabel antes de la guerra. Lilibet, como la apodaba su madre, tenía 13 años y se enamoró. Cuando se presentó con 25 años ante Jorge VI para pedir la mano de la princesa, Felipe era un pretendiente discutido por su origen extranjero y por su empobrecida familia.

Patricio Castillo | Primer actor

Foto: Televisa

El 15 de abril a la edad de 81 años falleció el actor de origen chileno y por convicción mexicano Patricio Castillo.

➡️ "Te vamos a extrañar", famosos dan el último adiós a Patricio Castillo

Se dedicó a la escena a lo largo de siete décadas y de éstas durante 53 años realizándose como primer actor en México. Sus últimos trabajos para la televisión mexicana fueron en la telenovela La mexicana y el güero de Nicandro Díaz y la tercera temporada de Mi querida herencia de Elías Solorio.





Mayo

Guillermo Murray | Actor

Foto Cortesía: IMCINE

El 6 de mayo falleció Guillermo Murray, primer actor de origen argentino a la edad de 93 años. El actor perdió la vida por un choque séptico.

En México, participó en la industria cinematográfica como uno de los Dráculas de nuestro cine, con El mundo de los vampiros de Alfonso Corona, de 1960 y también fue galán y villano en varias cintas al lado de la actriz Amparo Rivelles.

A la televisión llegó con La leona de Ernesto Alonso, en 1961, precisamente con Amparo Rivelles. Su última telenovela de producción colombiana fue La hija del mariachi, de 2006, en tanto que su última aparición en cine fue Morirse está en hebreo de Alejandro Springall, en 2007.

Jaime Garza | Actor

Foto Archivo: Especial

El viernes 14 de marzo falleció a la edad de 67 años el actor Jaime Garza en su domicilio de la CDMX por complicaciones de la diabetes que padecía.

Jaime Garza, nacido el 28 de enero en Monterrey, Nuevo León, estudió actuación en la Universidad Nacional Autónoma Mexicana (UNAM), destacando en teatro y televisión.

Su primera aparición frente a las cámaras fue en el programa infantil Plaza Sésamo.

Fue hijo del periodista Ramiro Garza y de la poetisa Carmen Alardín; hermano de la actriz Ana Silvia Garza, y tío de Mariana Garza, ex integrante de Timbiriche.





Julio

Alfonso Zayas | Comediante y pilar del cine de ficheras

El cómico, con más de 50 años de trayectoria, compartió pantalla con Luis de Alba. Foto: Instagram

El 9 de julio falleció a la edad de 80 años el actor y comediante, Alfonso Zayas, icono del cine mexicano de ficheras.

Zayas participó en más de 170 películas y comenzó su trayectoria a muy corta edad con una participación en "Azahares para tu boda" (1950) en la que compartió créditos con artistas de la talla de Joaquín Pardavé y Marga López.

A este filme le siguió "Piernas de oro" (1958) y fue en el 2017 que realizó su última aparición, en la película "Buscando Nirvana", donde compartió créditos con artistas como Édgar Vivar, conocido a su vez por "El Chavo del 8".

Súper Porky, Brazo de Plata | Luchador

El 26 de julio falleció José Luis Alvarado Nieves, mejor conocido en el cuadrilátero como Brazo de Plata, integrante de la dinastía Alvarado.

Fue uno de los grandes ídolos de la lucha libre durante la época de oro del Toreo de Cuatro Caminos, cuando logró hacer historia junto a los Mosqueteros del Diablo, sus hermanos Brazo de Oro y el Brazo.

Durante los últimos años de carrera, Súper Porky sufrió con algunas lesiones propias de los más de 40 años como luchador profesional, su última aparición en los encordados fue en el 2016, cuando luchó en la Arena México.





Agosto

Lilia Aragón | Actriz

La actriz falleció a los 82 años. Foto: Cuartoscuro

La primera actriz Lilia Aragón murió el pasado 2 de agosto a los 82 años, así lo dio a conocer la Asociación Nacional de Actores (ANDA).

La trayectoria y el trabajo de la primera actriz quedarán en la historia de la televisión mexicana, por sus interpretaciones en famosos melodramas como “Cuna de lobos”, “Rosa Salvaje”, “Hasta el fin del mundo” y la su última participación en “Vencer el miedo”.

Su talento y profesionalismo lo plasmó además en la industria cinematográfica en películas como “La mujer perfecta”, “Tepito sí”, “Ciudad sin ley”, “Dos gallos de oro” y su último trabajo en cine fue en 2012 en el largometraje “Morgana”.

Rosita Quintana | Leyenda del cine mexicano

La artista era de origen argentino pero se nacionalizó mexicana. | Foto: Mediateca INAH

Fue la Asociación Nacional de Actores (ANDA) la encargada de dar a conocer el fallecimiento de la primera actriz Rosita Quintana, a los 96 años de edad el lunes 23 de agosto.

Ingresó al conservatorio de los artistas Emilio y José de Caro, donde aprendió canto y actuación. A partir de ahí comenzó a incursionar en el teatro en su país, y en 1947 se trasladó a México, donde debutó como cantante en el reconocido centro nocturno El Patio.

➡️ Las mejores películas de Rosita Quintana

Su salto a la fama se dio en la película Calabacitas tiernas de 1948, donde compartió créditos con Germán Váldez Tin Tan y su hermano, Ramón Váldez. A esa le siguieron otros títulos como Soy charro de Levita, No me defiendas compadre, El mil amores, Ahí vienen los Mendoza, Dos gallos de pelea y Susana, donde fue dirigida por Luis Buñuel.

Charlie Watts | Baterista de los Rolling Stones

El 24 de agosto y a la edad de 80 años falleció el legendario baterista de los Rolling Stones, Charlie Watts.

Watts llevaba en los Stones desde 1963. Junto con el cantante Mick Jagger y el guitarrista Keith Richards, era uno de los miembros más antiguos de la famosa banda de rock, en la que también han participado Mick Taylor, Ronnie Wood y Bill Wyman.

➡️ Charlie Watts: La historia del niño que se convirtió en baterista

Aunque no fue el primer baterista de la banda, Charlie Watts le dio a los Rolling Stones durante casi medio siglo el sonido que aprendió gracias a la música "skiffle" de los trabajadores negros de Wembley, que interpretaban con objetos cotidianos.

@oemnoticias Gracias por tanto #CharlieWatts. #TikTokInforma #RollingStones #NoticiasEnUnMinuto ♬ sonido original - Noticias OEM





Octubre

Miguel Palmer | Primer Actor Mexicano

Valeria Palmer, hija del primer actor dio a conocer la noticia. Foto: Twitter

El lunes 18 de octubre falleció el actor Miguel Palmer a los 78 años. El primer actor estuvo hospitalizado durante aproximadamente un mes previó a su fallecimiento tratando de recuperarse de problemas en su sistema digestivo

El reconocido actor descubrió su vocación para la actuación con apenas 17 años.

Miguel empezó trabajando como extra en el cine y su primera gran oportunidad en teatro llegó de la mano de Mauricio Garcés en la puesta en escena Tres auténticos angelitos.

Además, participó en telenovelas como Mundo de Juguete, Senda de Gloria, Amigas y Rivales, así como el Maleficio, entre muchas más.

@oemnoticias Adiós a #MiguelPalmer. #Tiktokinforma #noticiasméxico ♬ sonido original - Noticias OEM

Óscar Cadena | Conductor de TV

Además del programa Cámara Infraganti, Oscar tuvo otro programa muy popular llamado Sopa de Videos. | Foto: Twitter @infraganti45

El 28 de octubre y a la edad de 75 años falleció el periodista Oscar Marcial Cadena Jiménez, reconocido por su programa Cámara Infraganti.

Cabe destacar que Oscar también ganó popularidad entre los televidentes con otro programa llamado "Sopa de Videos", en el que se mostraban simpáticos vídeos de gente común e incluso llegaba a tener a artistas invitados durante las emisiones.

Octavio Ocaña | Actor de Comedia en México

El 30 de octubre y a la corta edad de 22 años falleció el actor Octavio Ocaña, conocido por interpretar a Benito en la serie de "Vecinos".

El fallecimiento del actor fue muy cuestionado en redes sociales tras salir las primeras investigaciones de la Fiscalía General del Estado de México, además de declaraciones que el padre del actor ha sostenido a día de hoy.

➡️ Todo lo que se sabe del caso Ocaña hasta ahora

El actor apareció por primera vez en la sección "Chiquillos y chiquillas" del programa "En Familia con Chabelo".

En 2005, se adentró al mundo de la comedia con su participación en "La Familia Peluche", dirigida por Eugenio Derbez, además de tener apariciones en telenovelas como "Lola, érase una vez" y saltó a la pantalla grande en la película "Amor letra por letra".





Noviembre

Enrique Rocha | Actor Mexicano

El actor también fue conocido como el villano de la voz sensual. | Foto: Cuartoscuro

El actor Enrique Rocha, quien por años cautivó al público con su peculiar voz, falleció el domingo 7 de noviembre a la edad de 81 años.

Sus papeles como villano le valieron cinco premios “TV y Novelas” a lo largo de su carrera, así como un Premio El Heraldo de México en 2003 como Mejor Primer Actor, gracias a su participación en “En las vías del amor”.

➡️ ¿De qué murió Enrique Rocha?

Aunque en pantalla siempre mostraba un perfil serio, en sus numerosos encuentros con la prensa, siempre expresó que para él la actuación era como un juego, que terminaba en el momento en que se apagaban las cámaras o bajaba el telón.

Por ello, siempre se divertía al estar en el set, y cada que tenía oportunidad de verse en pantalla, incluso llegó a confesar que se reía de sí mismo.

#EnriqueRocha le regaló a la televisión mexicana cerca de 80 villanos. Así lo recordamos: https://t.co/nCrh60nM2h pic.twitter.com/M3FoPQqcao — El Sol de México (@elsolde_mexico) November 9, 2021

Diciembre

Carmen Salinas | Actriz

La actriz falleció luego de haber sufrido un derrame cerebral. | Foto: Cuartoscuro





La noche del jueves 9 de diciembre falleció la actriz Carmen Salinas a la edad de 82 años.

La familia de la actriz confirmó aquel día el sensible fallecimiento de la primera actriz con un emotivo mensaje:

"Con profundo dolor, hacemos de su conocimiento que la primera actriz Carmen Salinas, ha fallecido hoy 9 de diciembre del 2021. Se les informará más adelante detalles sobre los servicios funerarios"

➡️ ¿Una calle de Torreón fue nombrada Carmen Salinas

Carmen Salinas se adentró al mundo del espectáculo desde muy joven; su interpretación de la "La Corcholata", en películas de la época de "las ficheras" como "Bellas de noche" y "La Pulquería", fue aquel gran impulso de sus carrera.

Poco a poco fue ganando mayor reconocimiento hasta llegar al cine internacional teniendo apariciones en los filmes "Hombre en llamas" y "La misma luna".

Carmen Salinas también ha participado en varias telenovelas como "Mi marido tiene familia", "Sueño de amor", "Mi corazón es tuyo", entre otras.

Anne Rice | Escritora

La autora estadounidense logró vender más de 150 millones de libros. | Foto; AFP

La escritora estadounidense, Anne Rice, autora del reconocido libro Entrevista con el Vampiro, murió a los 80 años el domingo 12 diciembre.

Su novela ‘Entrevista con el Vampiro’, publicada en 1976, renovó el género del romance. Su relevancia llegó a tal que para 1994 tuvo su adaptación cinematográfica con Tom Cruise y Brad Pitt como sus protagonistas.

➡️ Conoce el top 10 de libros de Anne Rice, la reina de los vampiros

Por otro lado, Rice publicó decenas de libros, muchos de ellos con temática erótica y otros más con tintes religiosos; la autora logró vender más de 150 millones de copias de sus publicaciones.

Vicente Fernández | Cantante

A lado de Vicente Fernández siempre estaba Cuquita, su esposa y eterna compañera, quien de acuerdo a sus declaraciones, se encuentra tranquila pero profundamente triste Foto: Rodolfo Gómez | El Sol de México

El domingo 12 de diciembre y a la edad 81 años falleció el Charro de Huentitán, Vicente Fernández, uno de los máximos exponentes de la música ranchera.

Fue 1966 cuando, tras la muerte de su ídolo, Javier Solís, las compañías emprendieron una búsqueda por el nuevo ídolo de la música ranchera, y Chente fue uno de los nombres que les vino a la mente.

➡️ Diez canciones para recordar al “Charro de Huentitán”

Ese mismo año firmó un contrato con CBS México (hoy Sony Music) y grabó su primer disco, La voz que usted esperaba. A éste le siguieron grandes álbumes como Soy de abajo, ¡Arriba Huentitán!, Ni en defensa propia, Toda una época y Palabra de rey.

Su salto a la fama se dio en 1976, cuando grabó la canción Volver, volver, cuya letra habla sobre un hombre que reconoce sus errores y pide a su expareja regresar con él.

Carlos Marí | Cantante Il Divo

El cantante falleció a la edad de 53 años luego de ser hospitalizado. | Foto: Especial

El vocalista Carlos Marín de la banda Il Divo falleció el 19 de diciembre a la edad de 53 años, esto debido a complicaciones luego de ser ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un hospital en Manchester.

Carlos Marín forjó una carrera previa como actor de musicales con la puesta en escena Los Miserables y La Bella y la Bestia. Para 2003 entró a formar parte del grupo Il Divo.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Con la agrupación Marín participó en la publicación de nueve discos de estudio, desde su homónimo de 2004, hasta el más reciente titulado For Once In My Life: A Celebration of Motown, lanzado este año.

El disco ha logrado, hasta la fecha, vender cerca de 40 millones de ejemplares alrededor del mundo.