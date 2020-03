Esto es lo que opina el "Dr. House" del Covid-19

Mientras el planeta entero se encuentra en plena contingencia por el coronavirus Covid-19, el actor británico Hugh Laurie, conocido por interpretar al sarcástico Dr. House envió un mensaje de apoyo ante la pandemia.

A través de Twitter, Laurie escribió:

"No puedo hablar por House, obviamente, debido a que nadie me ha escrito un buen guión, pero estoy seguro que él no diría que el coronavirus es un caso ‘por resolver’. Esto es una pandemia, no un problema de diagnóstico. La única forma de resolverla es estando juntos pero manteniendo las distancias”.

I can't speak for House, obviously - no one's written clever words for me to say - but I'm pretty sure he'd tell you it's not a matter of 'solving' Covid. This is an epidemic, not a diagnostic problem. We solve it together by staying apart. — Hugh Laurie (@hughlaurie) March 24, 2020

Así, el actor animó a quienes son portadores del virus o han tenido que quedarse en casa para evitar el contagio.

Gugh Laurie dio vida al Dr. House durante ocho temporadas, con un total de 177 episodios.

Esta actual pandemia del COVID-19 ya deja unos 6.600 muertos y más de 167.000 contagiados en todo el mundo, según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

a pareja de actores Ryan Reynolds y Blake Lively anunció en sus redes sociales que han decidido donar 1 millón de dólares a varias organizaciones que alimentan a los niños en EU y Canadá para ayudar a mitigar los efectos del coronavirus en las familias más vulnerables.

"Creo que todos podemos estar de acuerdo con que el COVID-19 es un desgraciado. Ha impactado brutalmente en los adultos mayores y en las familias de bajos recursos. Blake y yo estamos donando 1 millón de dólares para que sean distribuidos entre Feeding America y Food Banks Canada", escribió el canadiense en su cuenta de Twitter.

Famosos como Justin Timberlake, Natalie Portman, Ben Affleck, Vanessa Hudgens, Alan Cumming, las hermanas Gigi y Bella Hadid, Josh Gad y Nick Lachey también promovieron donaciones en sus redes sociales esta semana.



"En estos momentos pienso en los más vulnerables. En los niños que pierden las comidas de las que dependen, en los amigos y familiares que están sufriendo alteraciones en sus empleos, los ancianos y en las familias de bajos recursos. Acompáñenme en apoyar a Feeding America", escribió Affleck.

Con información de EFE

