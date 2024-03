¿Quién es Carín León, el cantante que le abrirá a los Rolling Stones?

Ganador de dos Latin Grammys, y tras haber roto récords en Spotify y presentarse con un sold out en la Monumental Plaza de Toros, Carín León cumplirá su “sueño de morrito”, al abrir un concierto para los Rolling Stones el próximo 7 de mayo, en el State Farm Stadium de Arizona. Y hace menos de seis años que lanzó su carrera como solista.

Todo comenzó a sus 15 años, cuando Óscar Armando Díaz de León, su verdadero nombre, comenzó a hacer música con amigos de su escuela, y con el tiempo incursionó en la composición de temas de regional mexicano.

“Cuando era morrillo no sabía que iba a hacer música y a eso me iba a dedicar. Sólo me gustaba escuchar música”, compartió en una entrevista otorgada al podcast “RadioShow”.

El sonorense que se presentó en diciembre pasado en “The Tonight Show with Jimmy Fallon”, fundó su primera agrupación, no como un proyecto profesional, sino como un simple pretexto para saltarse clases con sus amigos y tocar música, y fue así como aprendió a tocar la guitarra en tan sólo 15 días.

Para 2010 dio sus primeros pasos en la industria, de la mano de su Grupo Arranke, donde se desempeñó en las cuerdas y como vocalista principal, con quienes lanzó temas como “Mi humilde imperio”, “No pasa de moda” y “Amor de ficción”, el último sencillo antes de iniciar su carrera como solista en 2018.

Ese año presentó el disco “Desvelada con banda y mariachi”, al que le siguieron otros como “Inédito” (nombrado por Billboard dentro de los 25 mejor álbumes latinos de 2021) y “Colmillo de leche”, de 2023, que recibió el Latin Grammy como Mejor Álbum de Música Norteña.

Su éxito lo ha llevado a colaborar con Matisse, con quienes lanzó “Como lo hice yo”, con el que ganó su primer Latin Grammy; Grupo Frontera (“Alch sí”), el cantante Kane Brown, en el tema “The One (Pero no como yo)”, que une al country con el regional mexicano y con Maluma en “Según quien”, el cual lo llevó al Top 25 de Spotify.

Dentro de ese listado de la plataforma streaming, también figuró su tema “Primera cita”, el cual presentó en el late night show del famoso presentador Jimmy Fallon, siendo el primer músico sonorense en pisar dicho foro.

Aunque ha presentado múltiples shows en México y Estados Unidos, el año pasado conquistó uno de los escenarios más importantes de la capital, al reunir a 40 mil personas en la Monumental Plaza de Toros, donde ofreció un concierto de casi tres horas.

"Soy feliz, estoy haciendo la música que siempre quise, la gente la está aceptando más, creo que lo peor que me haya pasado en mi vida es una consecuencia de por qué estoy en este momento así, el que no se lograran muchas cosas, me ha hecho crecer y valorar mucho lo que está pasando", narró en una entrevista con El Sol de México en mayo de 2023.

Su presentación con Los Rolling Stones forma parte de la gira del disco “Hackney Diamonds”, que sus satánicas majestades lanzaron el año pasado. El tour comenzará el 28 de abril en Houston, y se espera que finalice el 17 de julio en Santa Clara, California.