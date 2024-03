Premios Oscar 2024: quiénes han sido expulsados por la Academia

Hoy se llevará acabo la 96 edición de los Premios Oscar. Sin embargo, hay algunas personas que no podrán asistir a la ceremonia en la que se reconoce a lo mejor del cine tras ser considerados "non gratas".

No solo Will Smith ha sido vetado por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, hay otras personas que además de no poder asistir a la ceremonia, no fueron contemplados para una nominación a los Premios Oscar 2024.

¿Quiénes han sido expulsados por los Premios Oscar 2024?

Entre las personas que han sido sancionadas por los Premios Oscar se encuentran las siguientes:

Will Smith

Will Smith fue expulsado de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas por 10 años, desde el 8 de abril de 2022.

El actor fue acreedor de la sanción tras darle una cachetada a Chris Rock, el comediante que hizo un comentario sobre la alopecia que padece la actriz Jada Pinkett, exesposa de Will Smith.

Así ha sido el momento 💥 La brutal agresión de Will Smith a Chris Rock en los #Oscars después de que el humorista hiciera un chiste sobre el corte de pelo de Jada Pinkett Smith. No, no estaba en el guion. Y la bofetada es real… pic.twitter.com/bbQ5ze4LiG — Fotogramas - Cine (@fotogramas_es) March 28, 2022

Roman Polanski

Roman Polanski entre los expulsados de los Premios Oscar. Foto: EFE

El director de El Pianista fue expulsado de la Academia en 2018 por declararse culpable de tener relaciones sexuales con una menor en los años setenta.

Aunque la máxima organización de la industria del cine lo expulsó, Roman Polanski siguió haciendo películas. Y fue gracias al movimiento MeToo que un Tribunal de Estados Unidos ordenó abrir un caso de abuso sexual en su contra.

Harvey Weinstein

Harvey Weinstein, otro expulsado de la Academia. Foto: X:@bri35341840

Harvey Weinstein fue expulsado de los Premios Oscar y de todas las actividades de la Academia después de que más de 80 mujeres lo acusaran por abuso sexual.

Richard Gere

Richard Gere. Foto: EFE

Richard Gere fue vetado durante 20 años de los Premios Oscar, desde 1993. La decisión de la academia se debió a que se salió del guion y expresó su postura política durante la entrega de un premio.

El actor dejó de lado el guion para criticar al gobierno chino por las violaciones de derechos humanos que cometieron en el Tíbet. Tras su sanción, Richard Gere regresó en 2013 a los Premios Oscar.

Bill Cosby

El comediante fue expulsado de la Academia en 2018 tras ser declarado culpable de agresión sexual en contra de Andrea Constand, exjugadora de Basquetbol. Aunque por el caso de Constand estuvo tres años en prisión, las victimas siguen alzando la voz en su contra.

Bill Cosby es condenado a hasta 10 años de prisión por abuso sexual https://t.co/Xqg4Spl4HA pic.twitter.com/Pmok5yfqOL — Reuters Latam (@ReutersLatam) September 26, 2018

Carmine Caridi

El actor de El Padrino, fue expulsado de la Academia en 2004, por lo que desde ese momento no pudo asistir a ninguna edición de los Premios Oscar.

Carmine Caridi fue expulsado de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas al ser acusado de piratería por difundir screeners de películas que solo se enviaban a los miembros de la Academia y que aún no habían sido estrenadas.

Sólo dos integrantes de AMPAS han sido expulsados antes: el actor Carmine Caridi, por violar derechos de autor al prestar sus copias de películas, y el productor Harvey Weinstein, por las numerosas denuncias en su contra de acoso y abuso sexual. pic.twitter.com/eFpLe5hhUj — 🎬J Moreno P📽️ (@Pp_CineTV) May 4, 2018

Adam Kimmel

El director de fotografía de Capote y Lars y la chica real fue expulsado en 2021, cuando aparecieron registros de dos delitos sexuales que cometió contra menores en 2003 y 2010.

Hablé con Adam Kimmel, DF de Capote 🎬, película que le dio el Oscar a Philip Seymour Hoffman 🙌🏻

Era la primera vez que hacía un personaje real y eso fue un desafío según recuerda Adam. pic.twitter.com/T5rfeDct6v — Fede Carestía 🔍 Mirá A Quién Encontré (@fedecarestia) September 7, 2020

Kim Kardashian

Otra persona que se suman a las consideradas "non grata" es Kim Kardashian, quien no puede asistir a ningún afterparty, aunque se desconoce el motivo.