Raúl Sandoval graba dueto con Bronco

Raúl Sandoval combina su participación en el reality deportivo Guerreros de Televisa, con su carrera musical. El cantante se dio tiempo para grabar con Bronco el tema La vida es como una baraja, tal como se lo prometió a su amigo y compadre Jerry Demara, antes de que muriera el año pasado.

Explica el exacadémico que ya no le dio tiempo a Demara ver concretado este proyecto musical con Bronco, a finales del 2020 murió repentinamente por Covid-19 a los 42 años.

“Además de ser participante de Guerreros estoy esperando la oportunidad de que Lupe Esparza de Bronco me dé la fecha para grabar el videoclip de la canción, de la que aún no puedo revelar en qué género o fusión musical queda”.

Raúl Sandoval está consciente de que es padre de familia. “Debo cuidarme y tengo que trabajar sin descuidar la música que en el pasado la dejé relegada por actuar en telenovelas. Por eso sigo en la promoción de mis canciones para que no se caiga esta faceta de mi vida profesional y la carrera es muy celosa y te da la espalda”, expresa en la charla.

De esta manera el integrante del equipo Cobras cuyas hazañas se transmiten en el canal 5.1 de televisión abierta, informa que aun cuando le tiene miedo a las alturas es una fobia que está eliminando en cada competencia contra los adversarios. “Lo he superado, pero todavía realizo la prueba lento, me ha costado trabajo por el miedo que venía cargando desde tiempo atrás”.

Raúl confía que en estas últimas semanas de competencia, “jamás me imaginé que iba a tener la oportunidad de enfrentarme a mis capacidades y ego de esta manera. Creo que siempre fui competitivo en mi familia, con mis primos y tíos, en eso de echar las carreritas y todo ese rollo: pero hacerlo de esta manera, tener la oportunidad de divertirme tanto, en este tipo de escenario y pruebas, todo esto para la televisión, nunca, me imaginé hacerlo y me emociona y me hace sentirme capaz”.