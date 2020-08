La música y la familia son aprueba de pandemias: Bronco

Luego de casi medio año de no pisar un escenario, debido a la crisis sanitaria actual, Bronco está preparado para tocar frente a su público, en el ahora recurrente formato streaming, con un espectáculo que lleva por nombre Irrepetible y en el que prometen darle a sus fanáticos lo mejor de sus grandes éxitos y algo más, a través de covers que sorprenderán a su audiencia.

“Vamos a sentir un poquito la ausencia de nuestro público, que estamos tan acostumbrados a que nos canten y nos aplaudan. Pero tenemos que mentalizarnos de que la gente en donde quiera que esté, nos va a seguir arropando a la distancia. Tenemos que activarnos, activarlos de esta manera y entusiasmarlos con esta aventura que queremos compartir con toda nuestra gente”, Dijo Lupe Esparza en conferencia virtual.

Para este concierto totalmente en vivo, hecho a través de la ciudad de Monterrey, se tocarán un número estimado de 27 canciones distribuidas en una hora y media, con la posibilidad de extender un poco más el tiempo a fin de complacer a los fanáticos.

“Ya comenzamos a hacer los ensayos; tenemos prácticamente cinco meses de no tocar juntos, pero nos estamos adaptando a esto, es una forma nueva para conectar con la gente y que los fans sigan escuchando la música de Bronco y llevarles un poquito de alegría y ayudarlos a despejarse un poquito”, aseguró René Esparza.

La posibilidad de llegar a su público de esta manera y de todas las formas a las que han llegado a éste, en los últimos años, ha sido posible gracias a que Bronco vive hoy en día una de las mejores etapas de su trayectoria. En estos tiempos, José y René Esparza, hijos del líder de la banda, comparten muy de cerca los sueños y éxitos de su papá.

“Yo dejaba a mis niños llorando cuando tenía que irme de gira y hoy estoy viviendo el tenerlos conmigo, ayudarnos juntos y vivir una historia juntos, eso lo catalogo como el mayor éxito de mi vida no sólo como artista sino como papá y me llena de orgullo, me satisface mucho y no hay ningún contratiempo al respecto”, confesó Lupe Esparza.

Continuando con el tema de apoyo y unión, la agrupación descartó por completo la posibilidad de realizar en el futuro un autoconcierto, tal como lo han hecho otras bandas como Intocable y Moderatto, el motivo principal tiene que ver con cuidar a su público y a su staff, así como cuidarse a ellos mismos del coronavirus, que ha rebasado ya los 500 mil contagios en México.

“Por el momento hemos decidido hacer esa restricción con nosotros y con el público, esto que está pasando es algo que tomamos muy enserio, nosotros estamos cuidándonos muchísimo. En esta ocasión aceptamos hacer este formato, porque estamos conscientes de que nos toca a nosotros el poder darle algo de alegría a la gente con todo esto que está pasando. Aquí todo está más controlado, el riesgo existe de todos modos, pero yo creo que en este tipo de cosas el control lo tenemos un poquito más en nuestras manos”, confirmó René Esparza, quien también dejo en claro que la gente de su staff sigue recibiendo un sueldo a pesar de que el grupo no se ha podido presentar en ningún escenario.

“Hemos respetado las nóminas, es algo muy complicado, sí, nos ha pegado a todos, es medio año de no tener ingreso alguno, pero gracias a dios hemos logrado hacer las cosas bien, el grupo ha logrado tener sustento para esta pandemia que no pensábamos que íbamos a tener o vernos en esa necesidad y vamos muy bien”.

El concierto online de Bronco Irrepetible, Lo Mejor y Algo Más, se vivirá el día domingo 30 de agosto, a las 20:30 horas, a través de la plataforma Ticketmaster Live, misma en la que se pueden adquirir los boletos con opción de acceder a un meet and greet con el grupo.