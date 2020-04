Rebecca Jones, la villana de La casa de las flores

Es momento de conocer los secretos mejor guardados de la familia De la Mora, adentrarse en las historias más reveladoras de cada uno de los protagonistas y saber así que es lo que los impulsa a actuar de maneras tan estrepitosas, para eso, habrá que darle un vistazo a sucesos clave acontecidos 40 años atrás, sin dejar de lado la actualidad, que tiene a Paulina en la cárcel a Elena en coma y a Julián más confundido que de costumbre.

En este viaje en el tiempo habrá oportunidad de conocer a Victoria Aguirre, la fundadora de La Casa de las flores y madre de la fallecida Virgina de la Mora, interpretada por Rebecca Jones.

“Es una mujer que se sale con la suya siempre, la voluntad de ella es lo único que importa, es una mujer que es muy controladora, muy de su casa y muy mala, creo que es de las más malas que he hecho”, dijo la actriz en entrevista para El Sol de México.

Este personaje le permitió a Jones explorar el arte de la comedia “A mí me encanta la comedia, aquí se maneja de una forma en la que te tomas las cosas muy en serio para que la situación cause risa y sea muy real, no es que los personajes se estén haciendo los chistosos sino que las características de los mismos, son las que te llevan a decir, ‘Esto es lo más gracioso del mundo’”, confesó.

Además de las actuaciones, la ambientación juega también un papel muy importante para poder continuar con la historia de Manolo Caro que llega a su fin esta tercera temporada.

“Manolo sabía muy bien lo que iba a contar, el cambio para filmar todo eso fue muy cuidado, ya lo verá el espectador en cada una de las habitaciones de La casa de las flores que ya conocen muy bien, eso está padre, que todo el ambiente, las pare- des y muchas cosas cambien y que sea totalmente auténtico de los setenta. A mí personaje le pusieron ropa usada, ropa auténtica de esa década, todos looks que uso fueron de alguien en aquellos años y tú ves la confección y como todo lo hacían a mano, bueno otro mundo totalmente al que vivimos ahora”, reveló Rebecca Jones.

Para Jones cada proyecto significa una ocasión para aprender y esta producción de Netflix no fue la excepción.

“Cada oportunidad que tengo de trabajar con técnica de cine no la desperdicio para nada, y este fue el caso, yo siempre estoy aprendiendo sobre los lentes, el cine me fascina, no sé mucho, realmente en mi carrera hecho muy poco cine, pero es fascinante para mí ver cómo el engranaje funciona cuando hay una cabeza que sabe lo que está haciendo”, compartió.

Esta época de cuarentena para Rebecca no ha sido tan complicada porque sabe estar sola y le gusta.

OMG! El amor de esposos se transformó en amor de hermanos: Aislinn Derbez

“Como vivo sola me acostumbro a la situación, pero pues sí está un poco duro para todos el sentir que no se puede salir, si te limita".

Pero además, la actriz se ocupa haciendo cuentos para niños. “Los estoy subiendo y leyendo a diario en mi cuenta de Instagram, eso es lo que estoy haciendo para mantenerme ocupada.