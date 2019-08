Regresa Ewan Mcgregor como Obi-Wan Kenobi

ANAHEIM. El actor Ewan McGregor regresará a su papel de Obi-Wan Kenobi para protagonizar una nueva serie original para Disney basada en el universo de Star Wars, que podrá verse en la nueva plataforma de contenidos del gigante del entretenimiento, Disney+.

El anuncio de la vuelta de McGregor a la franquicia galáctica se hizo durante la D23, la convención que Disney celebra estos días en el sur de California, en la que presentó su nuevo servicio de contenidos por internet que incluirá todas las producciones de la compañía y más de una veintena de novedades.



Ante una audiencia de miles de espectadores congregados en el centro de convenciones de Anaheim, California, el propio actor apareció por sorpresa en el escenario para anunciar el proyecto, junto a la presidenta de LucasFilm, productora de Star Wars, Kathleen Kennedy.



"Vamos a resolver un rumor que lleva expandiéndose varios días -avanzó la máxima responsable del universo Star Wars-, ¿volverás a ser Obi-Wan Kenobi?".



Una cuestión ante la que McGregor respondió con un rotundo "sí" que enloqueció al público.



Pocos detalles se conocen de la trama que protagonizará el intérprete, y que será la tercera serie de acción real de la franquicia Star Wars tras Rogue one, que liderará el mexicano Diego Luna, y la futura The mandalorian, cuyo estreno será este mismo otoño.



Los rumores sobre la vuelta de McGregor a Star Wars llevaban difundiéndose desde hace semanas y su confirmación contentará a los nostálgicos de la segunda trilogía de la saga, que sirvió de precuela en la trama, desde su estreno en 1999.



Por su parte, la futura plataforma Disney+ llegará al mercado estadounidense el 12 de noviembre con un catálogo que incluirá las producciones de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic para competir en el mercado con los servicios de Netflix y Amazon Prime, entre otros.



Otra de las sorpresas que generó la conversación entre los fans es el anuncio del reboot de Lizzy McGuire, la serie para adolescentes que marcó una etapa a principios de los años 2000 y que volverá convertida en una producción más madura protagonizada por la actriz del reparto original, Hillary Duff.



"Ella (Lizzie) es más mayor, ha crecido. Tiene su trabajo soñado, un chico y un apartamento en Brooklyn", avanzó la propia Duff sobre el escenario. Así, la trama se actualizará para recuperar al público milenial que creció con el personaje y con su versión en forma de breves dibujos animados.

Además, Disney y sus diferentes estudios han preparado un desembarco completo de su nuevo servicio con más de una veintena de estrenos, entre los que habrá seis series del universo Marvel, donde las superheroínas también tendrán protagonismo con She Hulk y Ms. Marvel.

Otro estreno de este otoño, The Falcon and the Winter Soldier, seguirá varios eventos posteriores a los acontecidos en Avengers: Endgame, el final de la saga Avengers que se convirtió este año la película más taquillera de la historia.



WandaVision, Loki, Hawkeye y Moon Knight completan la oferta de novedades de Marvel en el catálogo del servicio.