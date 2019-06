Reinas Chulas y Fernanda Tapia hacen su Roma en cabaret

En tono de sátira y con acompañamiento de música se recrea el clasismo, el racismo y la explotación en el mundo de las trabajadoras domésticas que prestan sus servicios a la clase media y alta en el país, en el espectáculo de cabaret, ¿Roma?, mejor aún ¡Coyoacán!, con las actuaciones de Ana Francis Mor, Marisol Gasé, Cecilia Sotres, Nora Huerta y como invitada Fernanda Tapia.

Las Reinas Chulas presentarán este espectáculo cada viernes y sábado de junio en el Bar El Vicio; donde se les aprecia en todo su arte de comedia a diferencia del drama que construyó el cineasta Alfonso Cuarón partir de sus recuerdos de infancia y su relación con su nana.

En entrevista con Organización Editorial Mexicana (OEM), la actriz y productora Nora Huerta comentó que ya quedan escasos fines de semana para que el espectador noctámbulo aprecie ¡Coyoacán!, donde hacen una parodia de la vida sacrificada, mal remunerada y hasta sobajadas de las empleadas domésticas, que al final son de nuestro género.

“El trabajo doméstico no ha sido reconocido, sigue siendo una gran lucha por parte de las compañeras que hacen esta labor. Es una lucha muy grande que lleva años, ya que no se ve el fruto de su trabajo, no tienen prestaciones ni atención a la salud”, explica Nora Huerta.

“De ahí que hay organizaciones muy importantes en pro el trabajo de las empleadas domésticas, que su labor diaria sigue siendo invisible en la sociedad como sus derechos que siguen postergando”.

Y reiteró Nora Huerta en la charla, “se sabe de casos impresionantes de maltrato de estas empleadas que por el clasismo no les permiten degustar alimentos en el comedor principal, en más de las veces tampoco los sanitarios.

“Para mí como ciudadana y artista me queda claro, que gracias a estas mujeres que hacen nuestro quehacer en casa, yo como artista me realizo en mi profesión y cumplo mis metas como persona”.