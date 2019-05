Rocío Sánchez Azuara regresa al talk show

Después de 24 años vuelven a reunirse la conductora Rocío Sánchez Azuara y el productor Alexis Núñez, cuya primera colaboración fue en el programa Ciudad desnuda de Televisión Azteca en 1995.

Ahora hacen el talk show La 3a. en discordia con el que Rocío debuta en Unicable. En este programa, no sólo se expondrán problemáticas que enfrenta el ciudadano o ciudadana común y corriente, sino también habrá emisiones especiales al mes con actores y comediantes que expondrán sus casos que serán analizados por líderes de opinión.

Raquel Rocha, directora de Contenidos de Unicable, anunció que el programa se estrenará el próximo lunes 27 a las 18:30 horas y se transmitirá de lunes a viernes,con una temporada inicial de 140 programas.

La 3ª en discordia, es el primer programa de contenido original e idea de Silvia Olmedo que se transmitirá por Unicable y en el que se verá a Rocío Sánchez conduciendo y ayudando a los invitados a exponer sus casos.

Para los temas relacionados con artistas, los panelistas que formarán el panel de análisis serán Shanik Berman, Gustavo Adolfo Infante y Fabián Lavalle.

“Me siento con una gran responsabilidad, si bien estoy acostumbrada a programas en vivo, mi intención antes y ahora, no es crear morbo ni nada. Vengo a hacer lo mío, vengo por todas las canicas, a dar lo mejor de mí en el espacio que me están dando y a sumar a la empresa, a la producción, a mí misma. Mi credibilidad está hecha en 30 años de periodismo, ya demostré quien soy. Tengo una vida muy congruente. Soy una persona familiar, vivo del medio, no vivo en el medio, no me encantan los escándalos y lo dicho hacia mí no es cierto, ni tengo amantes, ni ando con casados, ni soy transexual”, expresó Sánchez Azuara.

Por su parte, el productor Alexis Nuñez reconoció que el regreso de Rocío a la televisión le representa una gran reto. “Pero la mayor responsabilidad es el regresar con un programa de entretenimiento, que la gente se entretenga y transmitamos las emociones en la televisión. La ausencia de emociones es lo que provoca que sean aburridos. La ventaja de Rocío es que es una mujer emotiva, sabe transmitir emociones. Se hace más fácil el trabajo, por eso me digo un productor con suerte”.

Sánchez Azuara y Alexis Núñez comentaron que los temas que serán ventilados en la emisión llegarán a través de mensajes por teléfono celular, luego un equipo de ocho investigadores tendrán la labor de hacer un filtro para ver cuáles son los problemas que se podrían exponer en cada programa.

Y recordaron qué gracias al concepto original de Silvia Olmedo, “se hará referencia a que en la vida cotidiana siempre hay una tercera persona en discordia que no sabíamos que existía. La idea es exponer el caso, comentarlo, dialogarlo y resolverlo para cambiar las circunstancias y poder vivir mejor”.

Durante la conferencia hicieron saber que lo mismo se abordará un tema familiar, laboral, de vecinos, de enamorados y hasta de protagonistas del espectáculo.

“Vamos a tocar el caso de Pablo Lyle qué por la ira, la falta de cordura y el hecho inesperado está en la situación que se encuentra y de él hemos aprendido”, detalló Núñez.