Así fue como Facundo atrapó a mujer que le robaba dinero en hotel

Por medio de un video difundido en su cuenta de Youtube, Facundo delató a una mujer que le robó cerca de 20 mil pesos en un hotel en Chile.

Todo comenzó cuando el conductor de televisión se percató que le faltaba dinero que había guardado en la cartera y otro poco que tenía en su mochila, situación que le comenzó a parecer muy extraña.

Ante los continuos hechos, Facundo decidió colocar cámaras en distintos puntos de la habitación, además de poner en el bolso de una chamarra, 30 mil pesos, dinero que le serviría de carnada.

En el primer día se observa a la mujer, encargada del aseo del lugar, que entra a la recámara, comienza a hacer la limpieza, se percata de que hay dinero en la prenda pero no toma nada, incluso, sin darse cuenta de que está siendo grabada, mueve una de las cámaras.

Al siguiente día, la dinámica se repitió y su plan aún no tenía éxito, lo único que había captado era que la sospechosa había usado de su desodorante y comido de sus galletas; sin embargo, ya mostraba más interés en el clóset, lugar donde estaba la chamarra con el efectivo.

Foto: Especial

Fue hasta el tercer día que después de la rutina de limpieza, la mujer ya no dejó pasar ni un momento más y decidió actuar, tomó un gancho para simular que colgaría un suéter, el cual le sirvió para cubrirse en el momento de la acción, tomó el dinero, lo guardó en uno de sus bolsillos y salió del lugar.

Al entrar en su habitación y revisar la chamarra, Facundo se dio cuenta de que los billetes habían desaparecido, “que ardidez, pero a la vez que belleza haberlo encontrado”.

El comediante decide enfrentar a la mujer y es cuando le comenta lo sucedido, “me da pena decirle pero tengo cámaras en mi cuarto y está grabado cuando agarras eso…”

Foto: Especial

Sin embargo, ella lo niega, “yo ayer no vine a hacer el aseo. Se lo prometo en Dios que yo no”.

Finalmente, no puede sostener más la mentira y termina confesando lo que hizo.

“¿Sabe por qué lo hice? Traté de conseguirlo por fuera… Le pido disculpa. Le pido que no lo haga. Necesito terminar mi mes, le pido que no me acuse. Le devuelvo su dinero”, rogaba la recamarera.

Foto: Especial

A pesar de las súplicas y el llanto, Facundo decide ir con los encargados del hotel y comentar lo sucedido.

“Siento horrible dejar a alguien sin trabajo, pero siento que la bondad a veces termina solapando la maldad”.

Al final del video, Facundo revela que logró recuperar su dinero, además de un descuento en el restaurante.

Y como bien dicen, “al que obra mal, mal le va” y viceversa, el conductor de televisión comenta que corrieron a la mujer.

“Se comprobó quien era la ladrona y tuvo su castigo”.

Aquí el video ⬇