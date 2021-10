Rubén Albarrán es el perfecto Pérez Prado

El parecido entre Rubén Albarrán y Dámaso Pérez Prado impresionó tanto a Mónica Lozano que la productora aceptó la propuesta del director Emilio Maillé para convertirlo en el protagonista de su próxima película.

El vocalista de Café Tacvba debutará como actor al encarnar al famoso Rey del Mambo en El sueño de ayer, una cinta que rendirá homenaje al músico cubano a 32 años de su fallecimiento.

“Ves a Rubén y has de cuenta que es Pérez Prado. Cuando lo vi en la filmación y en el trabajo de ensayos me sorprendió mucho. No me queda duda de que él es perfecto Pérez Prado, va a ser un personaje que nos guste mucho”, contó la productora a El Sol de México.

Aunque se tenía contemplado para este personaje a Damián Alcázar, fue el director Emilio Maillé quien le hizo la propuesta a Mónica Lozano de buscar a Albarrán.

“Él nunca lo dudó, me dijo ‘yo quiero a Rubén como mi actor’. Y debo decir que yo como productora lo volteaba a ver con mucha reserva e inquietud. Pero confío plenamente en él, además de que se hizo muchísimo trabajo de mesa para este proyecto”.

El acercamiento con el intérprete de Eres fue a través de su representante. Y cuando recibió la invitación para participar, Rubén se emocionó con la propuesta. “Fue muy generoso para escucharnos y de inmediato nos abrió el espacio”.

El único problema fueron los tiempos de filmación ya que Rubén Albarrán tenía una agenda muy apretada. “Nos comentó que teníamos que hacerlo en cierto periodo porque si no se le iba a complicar. Fueron seis semanas de rodaje ajustados al calendario que hicimos porque no lo podíamos prorrogar. Y eso nos precipitó la planeación y el proceso de preparación”.

Sin adelantar detalles sobre el proceso de trabajo de Rubén Albarrán, Mónica Lozano contó que el cantante se apoyó mucho de los actores con los que compartirá escena: “Talento de primera como Benny Emmanuel, Blanca Guerra, Ofelia Medina, grandes actores y actrices. Y yo creo que esto es algo que nos va a sorprender”.

Si bien el rodaje concluyó hace tres semanas y la cinta ahora está en post producción, la productora adelanta que El sueño de ayer es uno de sus proyectos más importantes para el próximo año. Por eso se planea una gran promoción que podría incluir un álbum discográfico con música de Pérez Prado interpretada por Albarrán.

“Hay tanto material e ideas adicionales a la película que estamos pensando que queremos que haya varios elementos que acompañen el lanzamiento porque creo que esta puede ser una película que quede para la historia”.

El sueño de ayer ubicará a Dámaso Pérez Prado en la Ciudad de México en el 2020, cuando el músico despierte sin darse cuenta de que ha muerto. En su viaje por encontrar a su musa, Magdalena, recorrerá junto a un joven la caótica capital mexicana para conocer distintos escenarios y nuevos sonidos musicales de actualidad.

“Hay una cosa fantástica, pero muy bien manejada que te permite entrar rápido a la convención de la cinta, a la angustia y a la búsqueda de Pérez Prado por encontrar a alguien que perdió en una ciudad que no reconoce, porque hace mucho tiempo que ya la dejó”, había dicho el director Emilio Maillé en una entrevista previa con este diario.

El 11 de diciembre se cumplirán 105 años del nacimiento de Dámaso Pérez Prado, quien estudió música desde su infancia en su natal Cuba y desarrolló una carrera en México, dando un nuevo sentido al mambo. Entre sus composiciones más conocidas están Qué rico mambo y Mambo No. 5.