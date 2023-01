SAG Award 2023: ellos son los nominados a los premios del Sindicato de Actores

Series como "Ozark" y "Better Call Saul" y cintas como "Los espíritus de la isla" y "Todo en todas partes al mismo tiempo", lideran las nominaciones de los Premios del Sindicato de Actores de la Pantalla (SAG) (por sus siglas en inglés Screen Actors Guild Awards).

Horas después de la entrega de los Globos de Oro, a través de redes sociales se anunciaron los nominados a los Premios SAG.

En la parte del cine, "Todo en todas partes al mismo tiempo" cuenta con cinco nominaciones, en las categorías de Mejor Elenco, Actriz Protagónica, Actriz y Actor de Reparto; mientras que con cuatro nominaciones le sigue "Los espíritus de la isla".

Por su parte, "Babylon", "Los Fabelman" y "Ellas hablan", también compiten en la terna más importante como Mejor Elenco.

Mientras que en el rubro de televisión, "Ozark" se apodera de las nominaciones con cuatro menciones, dejando atrás, pero no tanto a "Better Call Sau"l con tres nominaciones.

En cuanto al rubro de series de comedia, las más mencionadas son "Only Murders in the Building", "Hacks, Barry", así como "Dahmer" y sólo una nominación en la categoría de Mejor Actriz en Serie de Comedia a Jenna Ortega por su trabajo en "Merlina".





¿Dónde y cuándo podrás verla?

La ceremonia se llevará a cabo en el Fairmont Century Plaza, en Los Ángeles, California y todas las entregas se verán en el canadl oficial de Netflix en Youtube el 26 de febrero

Lista de nominados

Cine

Mejor Elenco

Babylon

Los espíritus de la isla

Todo en todas partes al mismo tiempo

Los Fabelman

Ellas hablan

Mejor Actriz Protagónica

Cate Blanchett – Tár

Viola Davis – La Mujer Rey

Ana de Armas – Rubia

Danielle Deadwyler – Till: Justicia para mi hijo

Michelle Yeoh – Todo en todas partes al mismo tiempo

Mejor Actor Protagónico

Austin Butler – Elvis

Colin Farrell – Los espíritus de la isla

Brendan Fraser – The Whale

Bill Nighy – Living

Adam Sandler – Hustle

Mejor Actriz de Reparto

Angela Bassett – Pantera Negra: Wakanda por siempre

Hong Chau – The Whale

Kerry Condon – Los espíritus de la isla

Jamie Lee Curtis – Todo en todas partes al mismo tiempo

Stephanie Hsu – Todo en todas partes al mismo tiempo

Mejor Actor de Reparto

Paul Dano – Los Fabelman

Brendan Gleeson – Los espíritus de la isla

Barry Keoghan – Los espíritus de la isla

Ke Huy Quan – Todo en todas partes al mismo tiempo

Eddie Redmayne – The Good Nurse

Mejor Equipo de Stunts

Avatar: El camino del agua

The Batman

Pantera Negra: Wakanda por siempre

Top Gun: Maverick

La Mujer Rey

Televisión

Mejor Elenco de Serie Dramática

Better Call Saul

The Crown

Ozark

Severance

The White Lotus

Mejor Actriz en Serie de Drama

Jennifer Coolidge – The White Lotus

Elizabeth Debicki – The Crown

Julia Garner – Ozark

Laura Linney – Ozark

Zendaya – Euphoria

Mejor Actor en Serie de Drama

Jonathan Banks – Better Call Saul

Jason Bateman – Ozark

Jeff Bridges – The Old Man

Bob Odenkirk – Better Call Saul

Adam Scott – Severance

Mejor Elenco de Serie de Comedia

Abbott Elementary

Barry

The Bear

Hacks

Only Murders In The Building

Mejor Actriz en Serie de Comedia

Christina Applegate – Dead To Me

Rachel Brosnahan – The Marvelous Ms. Masel

Quinta Bronson – Abbott Elementary

Jenna Ortega – Merlina

Jean Smart – Hacks

Mejor Actor en Serie de Comedia

Anthony Carrigan – Barry

Bill Hader – Barry

Steve Martin – Only Murders In The Building

Martin Short – Only Murders In The Building

Jeremy Allen White – The Bear

Mejor Actriz en Miniserie o Película para Televisión

Emily Blunt – The English

Jessica Chastain – George & Tammy

Julia Garner – Inventing Anna

Niecy Nash-Betts – Dahmer – Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer

Amanda Seyfried – The Dropout

Mejor Actor en Miniserie o Película para Televisión

Steve Carrell – The Patient

Taron Egerton – Black Bird

Sam Elliott – 1883

Paul Walter Houser – Black Bird

Evan Peters – Dahmer – Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer

Mejor Equipo de Stunts

Andor

The Boys

La casa del dragón

El Señor de los Anillos: Los anillos de poder

Stranger Things









