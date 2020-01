Samo prueba suerte en el teatro musical

Después de que Yahir dejara el musical Jesucristo Súper Estrella donde interpretaba a Pedro, el elegido para el personaje fue el veracruzano Samo, y aseguran que el creador, Andrew Lloyd Weber, respaldó dicha decisión.

“La gente de Lloyd Webber conoce el trabajo de Samo, revisaron la carpeta y lo aceptaron, es muy difícil cambiar al elenco de estas producciones”, expresó Guillermo Wiechers productor ejecutivo de la puesta en escena sobre la incorporación del exintegrante de Camila.

“Eric me marcó para proponerme entrar a la obra y le dije déjame pensarlo, nunca he hecho teatro y no pude decir que no, es una experiencia que me nutre como artista, estoy muy agradecido por hacer este personaje”, explicó Samo en conferencia de prensa al lado de sus compañeros y productores Eric Rubín, Alejandro Gou y Enrique Guzmán.

Las preguntas sobre las posibles comparaciones no se hicieron esperar, y Rubín, quien es productor creativo asociado comentó: “Yahir le sumó mucho al proyecto, pero ahora en su lugar llega una de mis voces favoritas, es alguien a quien admiro, sabíamos que podías hacer un gran Pedro, es sangre nueva dentro del teatro”, aseguro el cantante.

Por su parte, el jarocho, asegura que trabajará muy fuerte para dar todo en el escenario y asegura: “Estaré al cien, voy a estar compartiendo con grandes artistas. Esta puerta que se me abre la voy a tomar con mucho respeto y con todas las ganas".