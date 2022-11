Scarlet Gruber interpretará a Gloria Trevi en su etapa adulta en serie Ellas soy yo

La actriz venezolana Scarlet Gruber interpretará a Gloria Trevi en su etapa adulta en la bioserie Ellas soy yo que narrará la vida de la cantante en la producción de Carla Estrada para Televisa.

Gruber, quien ha participado en Si nos dejan, Quererlo todo, Médicos en línea y Sin tu mirada, desarrollará la etapa en la que Trevi vivió su mayor éxito a nivel internacional y también cuando se empezó a revelar el verdadero cariz de su vida.

Se unen a ella cuatro actrices más que recrearán la vida de la cantante en diferentes etapas.

Luka Montellano le dará vida en sus primeros años de vida; Valentina Delgado la interpretará a partir de los ocho años de edad; Lu Rosette será Gloria a los 11 años y a Regina Villaverde le corresponde la primera parte de la vida artística de la cantante.

En un video distribuido por Televisa, Gloria Trevi mencionó que es la primera vez que contará su vida y agradeció a las actrices que la interpretarán. “Sé que para algunas de ustedes no va a ser nada fácil, van a tener que ponerse en mi piel y estar en mi piel es, en algunos momentos, derramar muchas lágrimas”.

“Yo me conmuevo mucho porque, de alguna u otra manera, es como si me viera a mi misma en esas diferentes etapas en las que, si yo pudiera decirme algo, me diría: ve adelante, no tengas miedo, solamente no te rindas”.

La bioserie Ellas soy yo inició grabaciones el lunes 7 de noviembre en una locación de la Colonia del Valle en la Ciudad de México