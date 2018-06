Se cumplen 20 años del estreno de Sex and the city

Las referencias a la cultura pop y de estilo de vida que impuso Sex and the city permanecen a 20 años de su estreno.



Creada por Darren Starr, la serie presentó a cuatro mujeres viviendo su tercera década, profesionistas e independientes compartiendo sus ideas, preguntas y reflexiones sobre el amor y el sexo.

La serie no era una comedia y tampoco era romántica, no se enmarcaba en un drama como tal, simplemente su guión y personajes se acercaban más a la vida real en una época en la que la televisión no había tomado en cuenta el poder femenino.

La formula encontró eco en todo el mundo, casi todas las mujeres pertenecían a un grupo de amigasque se identificaron con uno u otro personaje, miles se emocionaron y hasta lloraron con las experiencias del cuarteto que cambió la forma de hacer televisión y utilizó Nueva York como su gran set de grabación.

Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes, Samantha Jones y Charlotte Yok, fueron por seis temporadas la referencia de cientos de mujeres y hombres que en la vida real decidieron que la vida no era un cuento de hadas y que el matrimonio tradicional no era el único estatus en el que se encontraba la felicidad.

EL COMIENZO

Hoy se cumplen dos décadas de la emisión del primer episodio del show, que se convirtió rápidamente en la estrella del canal HBO. La idea de Darren Starr, productor ejecutivo y guionista, quien ya tenía en su curriculum trabajos como Beverly Hills y Melrose Place, era adaptar la columna que Candance Bushnell escribía en The New York Observer y en la que hablaba sobre sexo y su vida en Manhattan.

El resultado fue diseccionar el día a día de cuatro amigas: una columnista de moda (Carrie), una promotora de arte (Charlotte), una abogada (Miranda) y una relacionista pública (Samantha), quienes entre fiestas, bares, desayunos y clases de ejercicio, hablaban de sus propósitos de vida, de sus intereses amorosos y de cómo vivían el sexo.

LOS OTROS PERSONAJES

La serie nos dejó miles de frases que se siguen compartiendo entre las nuevas generaciones,destacó la debilidad femenina por la moda y especialmente por comprar zapatos, haciendo más famosas a marcas como Manolo Blahnik o Jimmy Choo y puso de moda el coctel Cosmopolitan, pero sobretodo convirtió a Nueva York en su principal locación.

Dos décadas después de su estreno, el atractivo de Sex and the city pervive en la Gran Manzana, donde las calles, cafeterías y tiendas en las que se rodó la célebre serie de televisión son hoy lugares de peregrinaje para sus admiradores.

Existe un tour que lleva a los fans a recorrer esos míticos lugares que conocieron a través de la televisión, el punto más visitado es la casa de la protagonista, Carrie Bradshaw, cuyas icónicas escaleras pateó multitud de veces enfundada en sus amados "Manolos" y la pastelería Magnolia Bakery, donde Carrie y Miranda comían cupcakes.

Mientras siguen llegando a Nueva York grupos de amigas que van al encuentro de su destino al jugar a ser Carrie, Miranda, Charlotte o Samantha. (Con información de EFE)