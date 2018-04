Se estrena la segunda temporada de la obra "Noche de estreno"

Los miedos, las inseguridades y el desamparo laboral que se viven, ante la inminente aparición de la madurez, en una compañía de actores de teatro es lo que refleja la puesta en escena Noche de estreno de John Cassavetes.



Con la dirección de Antonio Castro y las actuaciones estelares de Ariane Pellicer, Martín Altomaro, David Hevia y Anilú Pardo, acaban de estrenar la segunda temporada en el Teatro Helénico.

En entrevista, Pellicer habló de Myrna su papel dentro de esta pieza de teatral.

“Es una actriz que está viviendo una depresión emocional, no entiende que significa envejecer. Al mismo tiempo está viviendo lo mismo en el escenario. No sabe cómo interpretar a alguien más grande cuando está en el nivel de joven y no se sitúa en joven-vieja. Entonces mientras no admita estar envejeciendo y que lo haga con dignidad, no dejará tampoco de deprimirse, aunado a que se siente sola, porque toda su vida la ha dedicado al Teatro”, explicó Ariane.

La actriz consideró que a su personaje le cuesta trabajo encontrarle el sentido a la transición de la juventud a la madurez, porque se ha dedicado toda su vida a los escenarios y siente que se le está yendo de las manos.

“Está cayendo en un pozo vacío y todo eso lo convierte en un melodrama y a la vez en una comedia”.

Martín Altomaro, quien hace el papel de Mauricio, no pudo evitar el mencionar que “me gusta el hecho de que sea retratado dentro de un escenario todo esto. Es una comedia para reírse, porque es un recorrido sobre el miedo a enfrentar el paso del tiempo, el acercamiento a la vejez, inseguridades y el temor de una compañía a estrenar su obra”.

Definió a Mauricio como un actor fracasado. “Es un hombre resentido, lleno de envidias, porque no ha sido la estrella que esperaba ser. De ahí que tenga doble cara. En escena se comporta de una forma distinta a su vida diaria”.

A pregunta en torno con qué se va encontrar el público al apreciar el montaje escénico, describió: “van a apreciar los procesos de una compañía teatral a fin de estrenar una obra en el escenario. Entre actores y actrices te veas, se apreciarán unos caóticos más que otros. El punto de la historia es cómo se llega a un estreno con sus circunstancias y errores”.

Antonio Castro el director de escena contó que le ha sido muy divertido dirigir al elenco de Noche de estreno, porque “uno como que lleva la batuta quiere actores y actrices que tengan personalidades fuertes en el escenario. Uno no quiere actores que se diluyan, se necesitan personas que tengan carácter como en esta obra, porque el escenario es un zoológico de criaturas muy particulares, hay depredadores, hay mutantes, hay mucha locura en la obra, es algo que singulariza la obra los personajes están locos y llegan a grados delirantes”.

Coincidieron los entrevistados que “la obra es muy conmovedora, nos obliga a vernos en el espejo y eso después de cierta edad puede ser aterrador”.