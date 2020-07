Sebastián Rulli se consagra con El Dragón

Sebastián Rulli lo dice sin ningún tapujo, “El Dragón es el proyecto más importante de toda mi carrera, el que más me ha demandado y el que más he disfrutado. Aquí presento a Miguel Garza, un personaje completísimo a nivel exigencia y preparación, trae todo lo que un actor puede soñar y lo he disfrutado desde el principio hasta el final”.

En entrevista telefónica, resaltó que esta historia, creada por el escritor Arturo Pérez-Reverte especialmente para la televisión, se centra en el narcotráfico, pero con un planteamiento que termina con la idea de que involucrarse en la delincuencia organizada es el camino al triunfo.

“Eso fue el botón para hacerlo. Siempre he estado en contra de la apología del delito y Garza es un Robin Hood que quiere desde adentro cambiar la situación”.

Esta historia, en la que también actúan Irina Baeva, Juan Pablo Gil, Cassandra Sánchez Navarro y Roberto Mateos, “está hecha para todo público se puede ver en familia, está muy bien cuidada, no tiene diálogos obscenos, no hay escenas explícitas ni de violencia ni de sexo, lo que si hay es mucho romanticismo. El tema del amor está tocado con ese folclor mexicano, van a ver a un personaje que se llama Adela, que baja a Miguel a un mundo más terrenal, es un hombre que viene de Japón con una forma de ser muy cerrada, muy estructurada, muy disciplinada y aquí encuentra otra vez esa magia”.

Actualmente la exposición del actor con El Dragón es enorme, pues se estrenó previamente en Netflix, pero también está presente en redes sociales: tiene 4.5 millones de seguidores en TikTok.

“Es muy divertido, nos ha ayudado a sobrellevar esta pandemia con una sonrisa, viendo la veta artística de todos. No importa si eres famoso o no, generando un contenido llevadero que nos haga olvidar de la pesadumbre por la pandemia”.

La serie se grabó en Japón, Colombia, Estados Unidos, España y México; se estrena este miércoles en Las Estrellas a las 21:30 horas