Revelan primeras imágenes de Jenna Ortega en secuela de Beetlejuice y fecha de estreno

Tras 36 años del estreno de la primera película Beetlejuice, creada por Tim Burton y Michael Keaton vuelven a reunirse para una secuela que los fanáticos pedían desde hace mucho tiempo. Este miércoles liberaron las primeras imágenes del fantasma con su clásico traje a rayas negras y blancas.

Pero no es el único que regresa a la secuela del gran éxito de Burton, otro personaje que todos ansiaban ver es el de Lydia Detz, interpretado por Wynona Rider y que también estará presente en la nueva película.

La nueva película lleva por nombre Beetlejuice Beetlejuice y de acuerdo a Entertainment Weekly, esta tiene lugar décadas después con una muerte en la familia, sospechamos que podría ser el patriarca de la familia Deetz (Jeffrey Jones), pero será un misterio todavía.

Esa muerte será lo que ponga las cosas en marcha para el regreso de Beetlejuice, fue Tim Burton quien adelantó a la publicación especializada en cine, que la trama se centra mucho en las tres generaciones de mujeres Deetz: Delia, Lydia y Astrid.

Burton declaró que el proyecto ha estado en la mesa durante años, y que junto con Michael Keaton discutieron constantemente la temática de la secuela pero siempre aseguraron que no la harían hasta que tuviera sentido emocional, no solo para ellos, también para el resto del elenco.

Ls primeras imágenes de Jenna Ortega y Wynona Ryder en Beatlejuice Beatlejuice

En Beatlejuice Beatlejuice además de Michael Keton y Wynona Ryder, también regresa Catherine O'hara como Delia Deatz, además se agrega un nuevo personaje, el de Astrid hija de Lydia y nieta de Delia, protagonizada por Jenna Ortega, la musa de Burton para Wednesday

Pero no solo los personajes que conocemos regresan, esta película contará con la participación de Mónica Bellucci, Arthur Conti, Justin Theroux y Willem Dafoe, un elenco verdaderamente impresionante.

Otro factor divertido e interesante es que el propio Burton reveló que hará uso del stop motion para recrear efectos, especialmente del lado del mundo de los muertos, aunque no reveló más detalles.

First look at Michael Keaton, Catherine O'Hara, Jenna Ortega, Winona Ryder and Justin Theroux in #BeetlejuiceBeetlejuice pic.twitter.com/zql5TD9qWA — The Hollywood Reporter (@THR) March 20, 2024

¿Cuándo se estrena la secuela de Beatlejuice?

Al parecer todo está listo, sin embargo el público tendrá que esperar unos meses más, ya que el estreno se tiene planeado para el próximo 6 de septiembre, 36 años después que la original.

