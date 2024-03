Game of Thrones: ¿qué hace actualmente el elenco tras el fin de la serie?

Game of Thrones se convirtió en uno de los shows de tv más exitosos de las últimas décadas e incluso de la historia de la industria, pues en total dicha producción de HBO se llevó 59 premios Emmy, sin mencionar el fenómeno cultural que ha representado. No obstante, el cast de la famosa serie ha seguido su trayectoria artística ¿qué ha sido de ellos?

La serie producida por HBO, significó el éxito y parteaguas de la carrera de muchos actores que participaron en la exitosa serie, lo que les ha llevado a recibir más oportunidades en la industria cinematográfica. Esto ha sido de los actores de Game of Thrones tras culminar la serie:

Kit Harington

El actor inglés, que interpretó a Jon Snow, uno de los grandes protagonistas de Game of Thrones, continuó su carrera en múltiples películas, como: What Remains of Us (2024), Extrapolations (2023), Baby Ruby (2022) y tuvo participaciones en series como Modern Love (2019) y Criminal: UK. Cabe mencionar que ahora se encuentra trabajando en "The Dreadful", película que revive el histórico conflicto medieval de la Guerra de los Dos Rosas, cinta en la que también participa Sophie Turner, quien hiciera de Sansa Stark en GOT.

Emilia Clarke

Tras darle vida a Daenerys Targaryen, la otra gran protagonista de Game of Thrones, Emilia siguió su trayectoria artística en distintas producciones como: Last Christmas (2019), Han Solo (2018), Above Suspicion (2019), Murder Manual (2020), The Pod Generation (2023) y su última producción fue la serie de Disney+, Secret Invasión (2023) junto a Samuel L. Jackson.

Peter Dinklage

Tras dejar uno de los personajes más icónicos de la serie como Tyrion Lannister, al actor estadounidense no le faltaron ofertas de trabajo, pues ha participado en múltiples producciones como: The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes (2023), She Came to Me (2023), Avengers: Infinity War (2018), I Care a Lot (2019), Transformers: Rise of the Beasts (2023) y The Toxic Avenger (2023), donde colabora con actores como Elijah Wood y Kevin Bacon.

Sophie Turner

Quien le diera vida a Sansa Stark, uno de los personajes con más evolución de la historia de Game of Thrones, continuó su trayectoria en películas como: X-Men: Dark Phoenix (2019), The Staircase (2022), Joan (2023), Heavy (2019) y The Jonas Brothers Family Roast (2021) cuando aún era pareja de Joe Jonas, del quien se separó en 2023.

Maisie Williams

Luego de interpretar a uno de los personajes más determinantes de Game of Thrones como Ayra Stark, Maisie no se detuvo y continuó su carrera con producciones como: The New Look (2024), The New Mutants (2020), The Owners (2020) y Pistol (2022.).

Nikolaj Coster-Waldau

Luego de dar vida al polémico Jamie Lannister, el actor danés ha tenido participación en producciones de todo tipo, como: The Silencing (2020), Against the Ice (2022), God is a Bullet (2023), The Flash (2023) y An Optimist's Guide to the Planet (2024), documental en el que Coster-Waldau busca a personas alrededor del mundo que impulsan propuestas humanitarias y ecológicas.

Lena Headey

Tras dejar su huella como la despiadada Cersei Lannister, Lena no ha detenido su trayectoria profesional y recientemente protagonizó Beacon 23 (2023), una serie de ciencia ficción que recién estrenó su segunda temporada, además de participaciones en: 9 Bullets (2022), Fighting with my Family (2019) y la serie animada de Netflix Masters of Universe: Revolution (2024).