House of the Dragon está de vuelta con una segunda temporada: ¿cuándo se estrena?

El spinoff de Game of Thrones, House of the Dragon está de regreso y promete traer muchas intrigas, traiciones y dragones, muchos dragones. Y es que este viernes se estrenó el primer vistazo a una segunda temporada que muchos esperábamos.

Si eres tan fanático como nosotros de esta serie, conoce todo lo que nos mostró este nuevo tráiler.

El regreso de los dragones

House of the Dragon es una precuela de la aclamada serie Game of Thrones creada por el escritor estadounidense George R.R. Martin y retrata un universo de estética medieval ambientado en la tierra ficticia de Westeros basada en La Danza de los Dragones, un episodio que narra la caída de la casa Targaryen por sus guerras internas.

Intrigas políticas, acuerdos de matrimonio y seres mitológicos son algunos de los elementos que caracterizan esta serie. La primera temporada de House of the Dragon retrató el ascenso de Viserys I al Trono de Hierro; sin embargo, su enfermedad, malas decisiones y los secretos en su familia debilitan su mandato y sus decisiones, entre las que se incluye una polémica elección de su hija Rhaenyra como heredera al trono ya que no podía tener un hijo.

Rhaenyra tenía todo en su contra al ser mujer, nunca una mujer se había sentado en el Trono de Hierro, por lo que muchos muchos inconformes tramaron impedir su llegada, incluyendo la reina y esposa de Viserys I, Alicent Hightower.

La temporada culmina con la muerte de Viserys I y la traición total a Rhaenyra por parte de Alicent, con lo que se conformarían dos bandos, los Verdes y los Negros, el primero encabezado por la reina Alicent y el segundo por Rhaenyra y su esposo Daemon, iniciando con ello la guerra interna de la casa Targaryen y la guerra civil que desembocaria en la extinción de los dragones y de la familia más poderosa de Westeros.

En los avances se puede ver el inicio de las confrontaciones luego de que Aemond asesinara a Lucerys con su dragón. Tras la agresión la entre Negros y Verdes es inminente y se puede ver a los ejércitosy los dragones preparándose para la batalla.

La segunda temporada de House of the Dragon se estrenará en el verano del 2024 y podrás verla a través de la plataforma de HBO Max.