Tunden en redes show de Jowell & Randy en Flow Fest por violencia de género

El show de Jowell & Randy en el cierre del Flow Fest que se llevó a cabo el domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ha causado polémica por fomentar la violencia simbólica contra las mujeres en un país como México, denunció la colectiva Las Brujas del Mar.

Y es que durante su presentación, el dúo invitó a un grupo de jóvenes al escenario para que al ritmo de reguetón mostraran sus senos ante miles de asistentes al evento.

En el Flow Fest, a Jowell y Randy pidieron ver las “tetas más ricas de México”, para después subir a 8 mujeres con el fin de que se desnudaran y restregaran entre ellas en el escenario. ¿Tendrán idea de que esto es violencia simbólica contra las mujeres en un país feminicida? — Las brujas del mar (@brujasdelmar) November 28, 2022

La colectiva feminista Las Brujas del Mar condenó el acto; a través de sus redes sociales, señalaron que el hecho fue una muestra de la cosificación femenina.

"Es la cosificación de las mujeres, la lógica patriarcal “mujer-objeto-propiedad” (en este caso pública), uno de los puntos medulares y más enraizados de la problemática que resulta en los más de once feminicidios diarios en el país. No son hechos distintos, uno sostiene al otro", expresó la colectiva.

El debate en la redes sociales se dividió, ya que algunos internautas decían que las asistentes que participaron en el show de los reguetoneros no fueron obligadas a hacerlo. Otros argumentos fueron que las chicas lucían felices en el escenario; unos más utilizaron la frase "su cuerpo, su decisión".

Ustedes hace mucho que perdieron credibilidad. Creen que el feminismo es hombres contra mujeres. NADIE LAS OBLIGÓ y es una realidad, si las que se subieron no se ofendieron y hasta lo disfrutaron, a ustedes qué? No es su cuerpo, no es su decisión. — Ale Mosqueda 👸🏻🇨🇳 (@ale_morii) November 28, 2022

Las Brujas del Mar respondieron que un abuso se podía medir por el desequilibrio en el uso del poder, ya que se implicaba a artistas famosos, búsqueda de aprobación y una multitud alentando el acto.

Tampoco es buen argumento “nadie las obligó” o “lo hicieron porque quisieron”, para comprender un abuso basta ver el desequilibrio de poder: Artistas famosos, escenario gigante, admiradoras jóvenes, multitud que alienta, búsqueda de aprobación, etc. — Las brujas del mar (@brujasdelmar) November 28, 2022

Por último, la colectiva pidió no justificar al reguetón como un género musical violento contra las mujeres, pero señaló la violencia patriarcal que ejercen los hombres sobre las mujeres.

"Y antes de que empiecen con que “así es el reggaetón, violento contra las mujeres”, no es el reggaetón, son los hombres. Los hombres que reproducen lo que entienden que somos o debemos ser las mujeres y hasta sus deseos de hacernos daño a través de sus letras en cualquier género", agregaron las Brujas del Mar.









