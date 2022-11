J Balvin cierra el primer día del Flow Fest con reguetón, perreo y pirotecnia

J Balvin fue espectacular en su show durante el cierre del primer día del Flow Fest que reunió a 85 mil personas en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez.

"Si México me pide reguetón, no se lo vo'a negar", expresó.

Y es que acompañado por fuego, pirotecnia e invitados especiales, el colombiano ofreció una de las presentaciones con la mejor producción de esta quinta edición del festival.

Su presentación arrancó a las 24:10, con temas como "Mi gente", "Reguetón", "X", "Con altura" y "¿Qué más pues?", el cual interpretó a dueto con María Becerra, quién también se había presentado en el mismo escenario horas atrás.

Cuando sonó "La canción", incluso quienes estaban sentados en el pasto, aparentemente cansados de tanto perrear, se pusieron de pie para cantar y bailar.

A la mitad del tema José pidió al público abrazar a quien estuviera a su alrededor y decirles que los aman, pues no saben hasta cuándo los tendrán a su lado. Asimismo, mandó buena vibra a todos los que atraviesan por momentos difíciles.

"Cada luz prendida es un mensaje de buena vibra para todas esas personas que lo necesitan. ¿Quienes se sienten conectados con José esta noche", dijo.

El show continuó con "Qué calor", "Loco contigo", "Ritmo" y "Nivel de perreo". En esta última se acompañó de su paisano Ryan Castro, y aprovechó para celebrar el talento colombiano que hay últimamente en el género urbano.



"¿Quieren más J Balvin?", exclamó con euforia, para dar paso a "Mojaita", que marcó el inicio de un bloque conformado por canciones del álbum "Oasis" (que realizó en colaboración con Bad Bunny) "Qué pretendes" y "Yo le llego".

El colombiano parecía despedirse con "No me conoce", no sin antes prometer regresar el próximo año. Al ver qué su gente seguía ahí, los puso a bailar con "Ginza", "I like it" e "In da getto".

"Arriba México", gritó a su salida.