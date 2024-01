Slash pone a rockear al Pepsi Center

El Pepsi Center estaba abarrotado de fans, e incluso en las afueras todavía se observaban largas filas para ingresar, y en punto de las 21:00 horas, exactamente a la hora que estaba previsto, Slash y Myles Kennedy & The Conspirator iniciaron su concierto con “River is rising”.

Myles, vocalista de la agrupación, no dejaba de dirigir sonrisas a las seis mil personas que se dieron cita para disfrutar de este show, que forma parte del “The River Is Rising Tour”, cuya primera parada fue la Ciudad de México, y continuará por otros 21 países.

Tras un breve saludo, que no logró escucharse debido a la acústica del lugar y los gritos de euforia de la gente, continuaron el show con temas como “Halo”, “Back from Cali”, “C’est la vie” y “Always on the run”.

En el escenario destacaba la presencia del legendario guitarrista de Guns ‘N Roses, quien portaba su ya tradicional sombrero de copa, que cubría parte de su abundante melena rizada, y una playera negra con un cráneo dibujado.

Sus seguidores aprovechaban los silencios entre canciones para vitorearlo, gritando “Oe, oe, oe, Slash, Slash”. Por supuesto sus riffs fueron un elemento más del show, y cada que la cámara lo enfocaba se le observaba tocar su guitarra con gran concentración.

“Sugar cane”, “Spirit love”, “Speed parade”, “Fill my world”, y “Wicked stone” continuaron con el repertorio, en su mayoría perteneciente al cuarto disco de la agrupación, “4”, el cual tras su lanzamiento en 2022 debutó como el álbum de hard rock más vendido.

Ena parte de atrás del escenario, el baterista Brent Fritz tocó con gran emoción y con orgullo vistió una camiseta de la Selección Mexicana de fútbol.

La visibilidad de los fans era obstruida en ocasiones, por el constante paso de los vendedores de cerveza que se abrían paso entre la multitud. Pero eso no impidió que los ánimos se fueran elevando poco a poco conforme avanzaba el show.

“Esto es muy divertido, ha sido maravilloso estar aquí con ustedes. Ésta es nuestra primera visita en dos años, gracias por estar aquí”, expresó Myles, antes de continuar con “Wicked stone”.

Casi la finalizar la canción, Slash se inspiró e improvisó un solo de casi cinco minutos, que fue aplaudido por los fans. “Slash, damas y caballeros. Qué increíble”, dijo el vocalista.

“Starlight”, “You’re a lie” y “World on fire” brillaron en la recta final del concierto. Tras una breve pausa, la agrupación volvió para cerrar con un cover de “Rocketman” de Elton John; donde Slash hizo gala de su talento para el sintetizador; y “Anastasia”, su primer éxito con este proyecto.