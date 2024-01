¿Quiénes son No Doubt, agrupación que se reunirá en Coachella 2024?

Coachella reveló su cartel para la edición 2024 que se llevará a cabo en el mes de abril, en el cual se dieron a conocer las bandas y los artistas que encabezan su line up, y entre ellos, se encuentra No Doubt.

Esta agupación estadounidense nació en 1986 y la encabezó la rapera Gwen Stefani y aunque nunca anunció su retiro, sí se mantuvo fuera de los reflectores desde hace más de 10 años, luego de sacar su último disco.

En todo este tiempo, la agrupación, famosa por la canción "Don't Speack" estuvo presente en redes sociales compartiendo sus antiguas canciones y llevándolas al vinilo.

Celebridades Kali Uchis presume embarazo de su hijo junto a Don Toliver: “no tarden mucho en llegar pequeños”

¿Qué pasó con No Doubt?

Además de Gwen Stefani, la banda de rock alternativo estuvo integrada por el guitarrista Tom Dumont, el bajista Tony Kanal y el baterista Adrian Young, quienes lanzaron su primer disco en 1992, el cual no tuvo demasiado éxito.

Posteriormente, la entrega en 1995 de The Beacon Street Collection se logró posicionar con más de 100 mil discos bendidos. Ese mismo año llegó su tercer disco Tragic Kingdom, el cual tuvo entre sus senciillos la famosa canción "Don't Speak".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de No Doubt (@nodoubt)

Luego de ese ascenso, la banda se mantuvo sin nueva música hasta el año 2000 con Return of Saturn y en 2001 con Rock Steady, un álbum que los llegó a ganar dos Grammys.

Años más tarde, la banda anunció un descanso de los escenarios, tiempo en el que Gwen Stefani debutó como solista y fue en 2008 que regresaron con una nueva gira, aunque su reencuentro no duraría mucho tiempo.

En 2012, No Doubt lanzó su séptimo disco bajo el título de Push and Shove y después de eso, no volvieron a lanzar nueva música y sus integrantes se embarcaron en nuevos proyectos, siendo la carrera como solista de Gwen Stefani la más relevante.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

El anuncio del regreso de No Doubt avivó los comentarios de sus fans en redes sociales, quienes además de su presentación en el Coachella, pidieron que la banda haga una gira.