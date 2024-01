¿Quién es Linda Ronstadt, la cantante que Selena Gomez dará vida en nueva biopic?

Parece que Selena Gomez seguirá por el camino de la actuación pues ahora se dio a conocer que la cantante estará protagonizando una nueva película biográfica.

Gomez dará vida a Linda Ronstadt en una próxima biopic que tiene muy emocionados a todos sus seguidores.

De acuedo con la revista Variety, la película biográfica será musical y se encuentra actualmente en preproducción, con figuras que incluyen al manager de Ronstadt, John Boylan, y James Keach, quien produjo el documental de 2019: "Linda Ronstadt: The Sound of My Voice".

Es por lo anterior, que hoy te damos algunos detalles de quién es Linda Ronstadt, que cabe destacar, tiene descendencia mexicana.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Linda Ronstadt (@lindaronstadtmusic)

¿Quién es Linda Ronstadt?

Linda Susan Marie Ronstadt es una destacada cantante estadounidense nacida en Tucson, Arizona, el 15 de julio de 1946.

Actualmente tiene 77 años, pero gracias a su talento logró consolidar una exitosa carrera desde 1960 con la banda "The Stone Poneys", donde exploró la música folclórica, hasta convertirse en una reconocida solista.

Su trayectoria es conocida principalmente por su contribución al género country rock en los años 70, sin embargo, para 1988 la artista sorprendió al incursionar en el género ranchero mexicano.

Incluso colaboró con el Mariachi Vargas de Tecalitlán y lanzó los álbumes en español "Canciones de mi Padre" y "Más Canciones" gracias a la influencia de su padre y la esposa de su bisbuelo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Linda Ronstadt (@lindaronstadtmusic)

Linda Ronstadt y su "herencia" mexicana

Su padre era Gilbert Ronstadt un empresario y músico de origen alemán, mexicano e inglés, mientras que su bisabuelo Frederick Augustus Ronstadt, un inmigrante alemán, se casó con una mujer de origen mexicano, lo que provocó que Linda tuvieran una gran herencia cultural que influyó en su música.

A lo largo de su carrera ganó 11 premios Grammy, tres American Music Award, un Emmy, además de haber sido candidata al Tony y al Globo de Oro.

Sus discos han recibido múltiples certificaciones de oro, platino y multiplatino en el mundo.

En 2014 fue incluida al Salón de la Fama del Rock and Roll y recibió la Medalla Nacional de las Artes.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Tras finalizar su última gira de conciertos en 2009, Ronstadt se retiró en 2011 y fue diagnosticada con la enfermedad de Parkinson en 2012, que la incapacitó para volver a cantar.