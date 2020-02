Su vida es la noticia: José Levy cumple 30 años como corresponsal de CNN

“Fue una ocurrencia”, dice en entrevista Levy, quien ahora es el principal corresponsal internacional y de Medio Oriente de CNN en Español, cadena en la que celebra 30 años de trayectoria, tiempo en el que ha “estado en los eventos centrales de la historia, que para mí eso ya es un privilegio”, comenta.

En tres décadas, José Levy ha realizado coberturas como la caída del Muro de Berlín, “posteriormente las dos guerras del Golfo; todo lo relacionado con el Vaticano, desde Juan Pablo II, Benedicto XVI, hasta ahora, con el Papa Francisco, tengo una relación personal”, dice en una visita a la redacción de El Sol de México.

A la lista se suman diversos desastres naturales, o “fenómenos como ISIS, Al Qaeda, atentados terroristas… Cuando ha habido un evento importante en Europa o en Medio Oriente, yo he estado ahí en la mayoría de las veces. Para mí ha sido un privilegio y es lo que me ha mantenido”.

Entre todas estas historia, José Levy tiene dos que lo marcaron de por vida. La primera, fue la muerte de Juan Pablo II en 2005, donde por primera vez se mostró vulnerable ante su audiencia. “Se me trabó la voz de emoción. Estaba indignado conmigo mismo porque pensaba ‘eso no es periodístico, tú tienes que informar’. Pero Antonio Durán, el editor jefe, me recordó que somos seres humanos. Desde ahí cambió mi percepción sobre lo que debe ser transmitir la noticia”, recuerda el periodista.

La emoción de esa transmisión fue tal que llegó a conmover a un espectador que la siguió desde el primer minuto: el cardenal Jorge Mario Bergoglio, quien años más tarde se convertiría en el Papa Francisco. “Él tuvo la deferencia de enviar a su portavoz y me dijo ‘agradécele en mi nombre su cobertura de un momento central en mi vida; dile que me emocioné con él, más aún porque siendo judío puede transmitir ese sentimiento’. Esa es para mí la anécdota central en mis 30 años de carrera”.

La segunda historia que marcó la carrera de José Levy tiene que ver también con el Papa Francisco, pues él fue quien dio a conocer su nombramiento a toda Latinoamérica. “Eso fue una alegría inmensa, genuina, que me salía del corazón, informar a América Latina de la elección de un primer Papa nacido en esas tierras”.

Testigo directo

Levy destaca entre sus logros periodísticos su entrevista con Fidel Castro, a partir de su encuentro con Juan Pablo II. "Según citó el New York Times, en la Embajada de Cuba en Roma, había más de 2 mil peticiones para realizar esa entrevista y Fidel Castro me la dio solamente a mí", acerca de aquella mañana de 1996, cuando se estrecharon las manos los dos líderes, símbolos de posturas antagónicas. "Ese momento estuvo acompañado de lo que me pudo decir Fidel Castro; habló sobre el Papa en términos realmente entrañables, fue impresionante ver con la admiración que hablaba de él".

También, le tocó trabajar en el cambio de milenio. "El 31 de diciembre de 1991 yo tenía asignado cubrir desde el Monte de los Olivos en Jerusalén el fin del mundo en directo", recuerda entre risas.

"Pero resulta que ese día dimitó Boris Yeltsin como presidente de Rusia y me dicen 'vete a Moscú'. En el avión habíamos cuatro o cinco pasajeros, porque nadie quería viajar al centro de la diana, por la falla del milenio, se temía que los misiles, al no identificar la fecha 'cero cero' de las computadoras, salieran hacia sus destinos y Moscú se supone que es un destino de varios misiles intercontinentales".

El fin del mundo no sucedió, así que el cambio de ruta no le arrebató una exclusiva. Pero sí, le brindó la oportunidad de una cobertura única. "Pude informar desde la Plaza Roja, al otro lado del milenio, mientras América Latina seguía en el siglo XX; fue un viaje entre milenios".

A José Levy, la noticia siempre le apasionó. El periodista recuerda que la semilla de esta profesión la sembró su padre: “Cuando él llegaba tarde a la casa y se perdía el telediario, confiaba en que yo le diera esa información. Yo tenía entre 11 o 12 años; entonces ya daba mis primeros informes periodísticos”.

Su primera publicación sucedió en 1983, “en el número 55 de la revista Tiempo”, en España. Ahí salió una primera crónica. Pero el mundo del periodismo era totalmente ajeno, nunca había escrito nada y de pronto escribir un artículo era algo muy extraño. Igual que ponerme frente a una cámara, lo hacía tremendamente mal. Pero poco a poco se fue desarrollando mi estilo”, afirma.

A CNN se integró en 1989, cuando la franquicia en español ni siquiera existía. “Antes había noticieros de habla hispana que eran de la cadena pero que estaban dentro de plataformas existentes, ya sea Telemundo o la propia CNN internacional”, hasta que llegó el canal en español en marzo de 1997.

Después de todo este tiempo, José Levy sólo tiene un pendiente como periodista: informar sobre la paz en el Medio Oriente. “En mis 30 años en CNN he cubierto el conflicto y he visto mucho sufrimiento, muertes, bombardeos, horror. Pero también muchas esperanzas de paz que no han logrado hacerse realidad. Mi deseo sería alguna vez informar sobre la paz”, concluye.

Nota informativa

Biólogo y periodista español

Corresponsal internacional principal de la cadena CNN

Cubrió eventos histórico como la caída del Muro de Berlín y el Fin de la Unión Soviética

Logró la única entrevista concedida por el presidente cubano Fidel Castro el día de su primer encuentro con el Papa Juan Pablo II en Roma

Hizo cobertura de enfermedad, fallecimiento y sepelio del Papa Juan Pablo II

Recibió el premio Sheffield de Investigación de Cáncer de la Universidad Hebrea de Jerusalén