Susana González reveló que participa en la segunda temporada de "Mi marido tiene familia"

Susana González reveló que participa en la segunda temporada de Mi maridotiene familia de Juan Osorio en la que hace el papel de jefa de Julieta encarnada por Zuria Vega.



La actriz destacó que para ella es muy significativo coincidir con su pareja Marcos Montero y con Carmen Salinas, en la misma producción.

“Tras estelarizar Aventurera bajo la producción de Gerardo Quiroz y Juan Osorio, ahora haremos juntos Mi marido tiene familia. Yo feliz de la vida que volvamos a trabajar juntos”.

En entrevista comentó qué tratamiento le va a dar al nuevo personaje que se agrega en este drama de televisión en el que también participan Diana Bracho, Rafael Inclán y Daniel Arenas.

“Me llamaré Susana, seré la jefa de Julieta, mucha gente que ama a la pareja de esposos va a odiar a Susana, porque es muy exigente, pero es una mujer excepcional, porque aunque ella y Julieta tengan fricciones, llega el momento que se van a dar cuenta que juntas hacen un complemento laboral”.

Para Susana su personaje en la telenovela no es una villana, “a mí me parece que como jefa hará un trabajo excelente, no le va a hacer la vida imposible a Julieta, simplemente la llamaron para transformar una empresa, poner las cosas en orden y alcanzar un mayor éxito. Ese es su trabajo y lo va a hacer bien”.

SIN BODA AÚN



En torno a la boda con su pareja Marcos Montero, hizo saber Susana González que aún no es el momento de contraer nupcias: “Es el sueño de algunas mujeres. Y yo creo que hay muchas mujeres que en su vida no creen en eso y otras que sí, en nuestro caso, ya se enteraran. Nosotros no tenemos prisa y algo que suceda, lo vamos a enterar y compartir”.

Y agregó Marcos: “sí todos pensamos en formar una familia y casarnos, pero todo tiene su tiempo y ya se enterarán”.