Tainy, el Rey Midas del sonido urbano

Tainy está sentado en un sillón con unas cadenas brillantes sobre su cuello, unos ostentosos anillos y una gorra y ropas holgadas que lo hacen lucir menor a los 30 años que tiene. Está junto a Dalex y Álvaro Díaz, los cantantes que lo acompañan en Mera, el sencillo que el productor musical lanza como cantante y que forma parte de su EP debut The kids that grew up on reggaeton –Los niños que crecieron en el reguetón–.

Dalex y Álvaro presumen que este tema surgió de una coincidencia cuando ambos se encontraron en el estudio de grabación, probaron grabar juntos y salió esta canción que presentaron a Tainy, a quien Díaz se refiere como “el hit-maker” (hacedor de éxitos). Su definición no es exagerada, pues Tainy fue considerado por Billboard en el último año como el productor latino número uno.

I can’t get enough, junto a Benny Blanco, Selena Gomez y J Balvin; Callaíta, a dueto con Bad Bunny, To my love, el remix que hizo a Bomba Estéreo y Adicto, en colaboración con Anuel AA son sólo algunos de los éxitos producidos por Tainy con los se ha convertido en el productor latino más importante de la industria musical.

“Gracias a Dios muchos de los temas de los que he sido parte han sido exitosos y eso es una bendición. No puedo decir que tengo algo específico para hacer algo y que se vuelva un éxito; no sé si en la mente hay partes subliminales que saben qué hacer en qué momento para que el público reaccione a las canciones, pero ha sido maravilloso hacerlo”, comenta el músico en entrevista con El Sol de México.

Antes de llegar al top de las listas de popularidad, Tainy produjo a algunos de los artistas que fueron base para el crecimiento del género urbano como Wisin & Yandel, Ivy Queen, De La Ghetto o Alex & Fido, por lo que el boricua ha sido testigo de la evolución que esta música ha tenido para volverse global.

“Mi trabajo ha sido una combinación de crecer y escuchar el género desde sus inicios, de ver qué es, verlo crecer y llegar a interesarme a ver si podía formar parte de eso. Luego era entrarle y ver cuál era mi espacio ahí, porque para mí ya todo el mundo estaba establecido y yo tenía que hacer algo para diferenciarme. Inconscientemente tenía otras influencias además del reguetón que fueron añadiéndole a mi sonido y que poco a poco ayudó a diferenciarme y a que la gente disfrutara lo que yo hacía”, dice el músico.

LARGA VIDA AL REGUETÓN

Tainy no tiene duda de que la música latina ahora se ha vuelto global. Sin embargo reconoce que el género está en un momento donde para trascender es necesario evolucionar. “Yo empecé con una mentalidad que no todo el mundo tenía y que es la que creo debemos tener ahora, que es la de tratar de crecer, de empujar y no tener miedo a hablar de lo que quieres hablar como artista o de sonar como quieres sonar”.

“Cuando comenzamos, veíamos que el género había llegado a su límite, pero no, ve ahora dónde está el urbano hoy en día. Así es que creo que mientras sigamos siendo eso, empujando y creciendo como artistas el género va a estar aquí para quedarse mucho más tiempo”, dice.

EL TRABAJO RINDE FRUTOS

Tainy comienza el 2020 con un éxito doble, pues además del lanzamiento de su sencillo debut, el productor está nominado por partida doble a los Grammy internacionales en la categoría de Mejor Álbum Rock, Urbano o Alternativo, por el disco x100Pre de Bad Bunny y por Oasis, álbum colaboración entre J Balvin y Bad Bunny, un triunfo que nunca le pasó por la mente.

“Uno crece en Puerto Rico y ve los Grammy anglo, pero no es algo que estaba e la mentalidad de nosotros, nosotros teníamos los Grammy Latino y estábamos contentos con eso. Pero ver que ahora hemos llegado a los premios internacionales es algo que no puedo ni ponerle palabras”, explica.

“Ser nominado ya es algo increíble, sea el resultado que sea porque estar ahí competir con artista increíbles en la misma categoría, el prestigio que tienen esos premios resulta algo súper cool. Pase lo que pase este domingo, vamos a seguir tratando de hacer buenas cosas para que esta no sea la primera vez que estamos nominados”, concluye.