Taylor Swift es nombrada Persona del Año por la revista Time

Si hay una persona que ha tenido un 2023 perfecto en cada sentido de la palabra, esa es la estrella mundial, Taylor Swift. Para cerrar el año con broche de oro, fue nombrada como la persona del año por la prestigiosa revista Times.

En el año de su triunfal "The Eras Tour", Taylor Swift se ha consolidado no sólo como una estrella musical actual, sino que la revista Times ya la coloca a la altura de leyendas como Madonna, Elvis y Michael Jackson.

Y es que los éxitos acumulados son demasiados, Swift también se convirtió en la primera compositora en hacerse de siete nominaciones al Grammy como canción del año, superando a estrellas como Paul McCartney y Lionel Richie. No sólo eso, también fue destacada por la revista de finanzas, Bloomberg, por su patrimonio neto de mil 100 millones de dólares.

Dicho éxito no es coincidencia, muestra de ello fue el Spotify Wrapped, en donde la cantante estadounidense consiguió ser la artista más escuchado del año en todo el mundo, dejando atrás a personajes como Bad Bunny, Drake y The Weeknd.

Este fue el año en que perfeccionó su oficio, no sólo con su música, sino también en su posición como maestra narradora de la era moderna. El mundo, a su vez, observó, hizo clic, lloró, bailó, cantó, se desmayó, viajó en caravana a estadios y salas de cine, dejó que su trabajo sonara sus vidas. Para Swift, es un picoRevistaTimes.

Swift también fue escogida en 2023 como la 'Artista del Año' por Apple Music, esto tras haber conseguido que 65 de sus canciones alcanzaran el 'Top 100' global. Eso sin mencionar que fue nominada en 8 categorías por los MTV Video Music Awards (VMA) 2023.

Cabe mencionar que tan sólo en Estados Unidos recaudó hasta 591 millones de dólares con "The Eras Tour".

"Esto es lo más orgulloso y feliz que me he sentido jamás, y lo más creativamente realizada y libre que he sido", dijo Swift para la Revista Times.

