¡Histórica! Taylor Swift es la primera persona en ganar 4 Grammys a Álbum del Año

Taylor Swift hace historia en la edición número 66 de los Premios Grammy. La cantante ganó por cuarta ocasión en la categoría de Álbum del Año, ahora por Midnights. Anteriormente ya había ganado con trabajos como Fearless (2010), 1989 (2016) y Folklore (2021).

Hasta antes de la gala, misma que se llevó a cabo este domingo, en el Crypto Arena en Los Ángeles, Swift empataba con tres gramófonos junto a Frank Sinatra, Stevie Wonder y Paul Simon, sin embargo, superó esos números.

“Es el mejor momento de mi vida, me siento así de feliz cuando termino una canción o cuando sé lo que quiero hacer, cuando ensayo con mis bailarines, cuando me alisto para un show; el premio es el trabajo, lo que quiero seguir haciendo, esto me hace muy feliz, me encanta que a la gente le guste y hayan votado por esto. Quiero seguir haciendo música, gracias por permitirme hacer lo que amo”, expresó la cantante sobre el escenario.

Además de este galardón, la originaria de Pensilvania también se coronó en la categoría de Mejor Álbum de Pop Vocal, por Midnights y en el que, en su discurso de agradecimiento, anunció el lanzamiento de su nuevo álbum que estará disponible el 19 de abril, mismo que llevará por título The Tortured Poets Department.

“Este es mi Grammy número 13, es mi numero de la suerte. Quiero agradecer a los miembros de la Academia, sé que la forma en que votan es el reflejo de la visión de los fanáticos, gracias a mis fans, quiero decirles un secreto que he estado guardando en los últimos dos años, mi nuevo álbum se lanza el 19 de abril”, dijo.

Por otro lado, Miley Cyrus consiguió los dos primeros Grammys en su carrera, en las categorías de Grabación del año y Mejor Interpretación Pop Solista por el tema “Flowers”.

“Esto es demasiado icónico, podía perderme el premio, pero no a Mariah Carey (quien le entregó el galardón de Interpretación)… Hoy me senté en el asiento de la suerte, el 3. Hay una historia, había un chico que todo lo que quería para su cumple era tener una mariposa, sus papás le dieron una red, comenzó a agitarla para intentar cazar una, pero no lo logró, se rindió y estuvo tranquilo al saber que no iba a capturar una mariposa, en ese momento se le paró una mariposa en la nariz; esa mariposa es mi ‘Flowers’”, expresó la artista de 31 años de edad.

Por otro lado, México también destacó en esta edición gracias a Peso Pluma por su disco Génesis en el rubro de Mejor Álbum Regional Mexicano y Texano.

Siguiendo con la parte latina, Mejor Álbum Latino Tropical Tradicional fue para Rubén Blades, el originario de Panamá y quien se presentó en el Ángel de la Independencia, en la Ciudad de México la noche del 31 de diciembre para despedir el año, por su trabajo de Siembra: 45 Aniversario.

La noche fue mágica para muchas artistas femeninas, sobre todo aquellas que lograron el primer Grammy en su carrera como la colombiana Karol G que representó al poder latino gracias a su triunfo en la categoría de Mejor Álbum de Música Urbana por Mañana Será Bonito; también Lainey Wilson que se coronó en Mejor Álbum Country por Bell Bottom Country y Kylie Minogue por Mejor Grabación Pop Dance por Padam Padam.

“Es la primera vez en los Grammys y esta es mi primera vez sosteniendo esto, me siento feliz, nerviosa por estar frente a tantas leyendas que admiro. Este disco me ha dado los mejores recuerdos de mi vida, gracias a mis fans, a los que disfrutaron mi disco, me inspira a seguir adelante, les prometo que les daré todo lo mejor de mí , espero sea el primero de muchos”, dijo La Bichota sobre el escenario.

Karol G recibió el primer Grammy de su carrera en la categoría Mejor Álbum de Música Urbana. Foto: Reuters

Una de las sorpresas de la noche en la que incluso ni los ganadores se la creían fue la categoría de Canción del Año para los hermanos O’Connell, Billie Eilish y Finneas por “What was I Made For?”

“Eso fue muy estúpido, estaba viendo las caras de todos y pensé: ‘no tengo un chance esta categoría’. Estar en una lista muy loca, con músicos grandiosos, me siento enloquecida en este momento, estoy en shock, gracias a los miembros de la Academia, a mi hermano que es mi mejor amigo y me hace la persona que soy. Gracias a Greta Gerwig por hacer la mejor película del año (Barbie)”, expresó Eilish.

“Somos muy afortunados, muy privilegiados y suertudos. No sentimos que lo merecemos”, aseguró Finneas.

“Papá y mamá, los amo, a mis amigos, esto es muy tonto, no debería de estar aquí”, concluyó Eilish.

El evento, mismo que estuvo conducido por el comediante Trevor Noah, también rindió homenajes a artistas como Tony Bennett, Sinéad O'Connor, el ejecutivo musical Clarence Avant y Tina Turner.

A sus 74 años, Billy Joel volvió a los escenarios, en esta ocasión para interpretar el tema “Turn the light back on” acompañado de su amigo el piano. A través de un video previo, el cantante aseguró que la última canción que escribió fue más de tres décadas atrás, esto debido a que ya no encontraba esa motivación para seguir escribiendo canciones, incluso, ya no encontraba diversión, sino sufrimiento.

Jay Z fue el acreedor al Premio Impacto Global Dr Dre. Durante unos minutos se recorrió brevemente la carrera del rapero, productor y empresario estadounidense. Al momento de subir al entarimado, Shawn Corey Carter, nombre real del artista, pidió que, a pesar de los premios recibidos en la comunidad artística negra, es necesario continuar trabajando, presentándose hasta el momento en el que se retribuya ese esfuerzo y se alcance el título de “jefe”, “genio” o “el mejor de todos los tiempos”.

Como parte de la celebración de los 50 años del Hip Hop, Travis Scott se apropió del escenario para interpretar “My eyes”, “I Know” y “Fein”.

Sin embargo, en la noche hubo variedad en cuanto a los géneros ya que distintos artistas se presentaron con éxito, empezando con Dua Lipa, quien abrió la gala dentro de una estructura metálica cúbica y en la que interpretó temas como “Training season”, “Houdini” y unos segundos de “Danche the night”. Por su lado, Miley Cirus cantó “Flowers”, Olivia Rodrigo “Vampire” y U2 estuvo a la distancia, desde Las Vegas presentando el tema “Atomic city”.

La fiebre de las películas Barbie y Oppenheimer continúa. Si bien han destacado en los premios de su rubro, ahora en la música también fueron reconocidas. La cinta de la muñeca de Mattel que cobra vida ganó en Mejor Banda Sonora Compilada para un Medio Audiovisual, así como en Mejor Canción Compuesta para un Medio Audiovisual por ”What was I Made For”, de Billie Eilish y su hermano Finneas.

Por otro lado, en cuanto al filme de Christopher Nolan, éste fue triunfador en la categoría de Mejor Composición Instrumental Escrita para una Película, Televisión u otro Medio Visual.

Previo a la gala principal, hubo muchos más premios en los que destacaron Mejor Álbum de Rap para Killer Mike; dos galardones para Paramore por las categorías de Mejor Álbum de Rock y Mejor Interpretación de Música Alternativa por This is Why; Mejor Álbum Hablado por The Light we Carry: Overcoming in Uncertain Times, de Michelle Obama y Mejor Álbum con Sonido Envolvente para Alicia Keys por The Diary of Alicia Keys.

Lista completa de ganadores en los Grammy 2024

Álbum del año

Midnights — Taylor Swift

Grabación del año

“Flowers” - Miley Cyrus

Mejor nuevo artista

Victoria Monét

Mejor canción R&B

“Snooze”-SZA

Mejor interpretación pop solista

Flores-Miley Cyrus

Mejor Álbum de Música Urbana

Karol G-Mañana será bonito

Mejor álbum country

Bell Bottom Country — Lainey Wilson

Canción del año

“What Was I Made For?” (Barbie The Album) — Billie Eilish O’Connell y Finneas O’Connell

Mejor banda sonora del álbum para una película, televisión u otros medios visuales

Oppenheimer — Ludwig Göransson

Compositor del año, no clásico

Theron Thomas

Mejor grabación dance pop (nueva categoría)

“Padam Padam” - Kylie Minogue

Productor del año, no clásico

Jack Antonoff

Mejor álbum de rock

This Is Why — Paramore

Mejor canción de rap (premiación a la composición)

“Scientists & Engineers” — Andre Benjamin, Paul Beauregard, James Blake, Michael Render, Tim Moore y Dion Wilson

Mejor Álbum Pop Latino

X mí, Vol. 1- Gaby Moreno

Mejor Álbum de Reggae

Colors of Royal- Julian Marley, Antaeus.

Mejor Álbum Rap

Michael- Killer Mike

Mejor álbum de música mexicana (incluyendo texano)

Génesis — Peso Pluma

Mejor interpretación de música africana (nueva categoría)

“Water” — Tyla

Mejor álbum de música alternativa

The Record — Boygenius

Mejor álbum de R&B

Jaguar II — Victoria Monét

Mejor interpretación de rap melódico

“All My Life” — Lil Durk con J. Cole