Telenovela Te Acuerdas de mí tiene lanzamiento virtual

Con el tema central interpretado por Carlos Rivera y María José, en horario estelar a partir del lunes 18, llega Te acuerdas de mí, protagonizada por Gabriel Soto y Fátima Molina, con Guillermo García Cantú, Rebecca Jones, Marisol del Olmo y Juan Carlos Barreto, entre otros. Es una telenovela de origen turco adaptada a la idiosincrasia mexicana en 86 capítulos, que la productora Carmen Armendáriz eligió “porque le vi fuerte potencial, sin embargo, la original la sentí un poco floja para mí gusto y con los escritores fuimos construyendo personajes alrededor con vida, con retos, el corazón les palpita, la cabeza les hace traición. Ellos van cambiando de acuerdo a cómo les va en la vida, ninguno está igual de inicio al final”.

Luego de presentar parte de su elenco en un evento virtual, Carmen Armendáriz, quien rompió récord de audiencia con La usurpadora protagonizada por Sandra Echeverría en 2019, agregó: “Es una historia diferente, una historia de amor, hay un triángulo amoroso entre el hijo, el padre y la nueva esposa que tiene un pasado con el hijo”.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Sobre su personaje, Gabriel Soto compartió: “como actor tenemos una serie de emociones y para hacer la diferencia, sólo hay que subir o bajar las decibeles, el enojo, ira, amor, sólo encontrar la sincronía perfecta; los directores son exigentes y sacan lo mejor de nosotros, estamos trabajando de memoria, venimos con toda la disciplina, somos actores de oficio que amamos lo que hacemos y estamos dejando el alma día con día. Nos preparamos con trabajos de mesa vía zoom y entretejimos nuestros personajes, todos tienen que ver entre sí, es una historia compleja, cada capítulo pasan situaciones trascendentales en la trama. Hay que estar estudiando y revisando las cuestiones emocionales”.

María Penella, nieta del desaparecido Roberto Gómez Bolaños Chespirito, interpreta a Marina Cáceres, “una mujer que depende absolutamente de su papá y de su esposo, soy la princesa del Castillo en toda la extensión de la palabra. También tengo una enfermedad mental de la que no tengo diagnóstico, por lo que mi familia me cuida todo el tiempo. Es un personaje que hay que irlo acompañando, viendo cómo va dando esos pasitos para ir aprendiendo”.

Ana Bertha Espín, habla de la complejidad de su papel como Delia, quien "a diferencia de otras mujeres que he encarnado, pone en segundo término a sus hijos y primero a la familia Cáceres. En esto caen las mujeres trabajadoras, por ser dizque de la familia, es muy difícil la vida de estas trabajadoras, tiene que dejar sus amores de lado y dedicar todo el tiempo a su empleo por la necesidad de darle una mejor vida a sus hijos”, detalla.

Helena Rojo agradeció a Carmen Armendáriz por “rescatarla”. Entra a la mitad de la trama como Alicia Limantour, “estoy muy contenta, muy agradecida. Bendito sea Dios, regreso con algo que me gusta hacer, que disfruto muchísimo, que amo, una de las cosas que me hace sentir verdaderamente plena y completa. Recibo el estímulo del pin pon del compañero que me dice las cosas de una manera inesperada y uno tiene que reaccionar a esta nueva forma de trabajar en la televisión”.

La debutante en las telenovelas Nina Rubín Legarreta describe que Fabi, su personaje, es “una niña independiente, madura, ve el mundo de otra forma en su adolescencia y llevará un mensaje a este sector de la población”, confía y quien siempre es aconsejada por sus padres Erik y Andrea, quienes son los primeros en apoyarla en la actuación.

Ya está todo listo para salir al aire, cuando restan alrededor de dos meses de grabación de la telenovela estelar de Las Estrellas.