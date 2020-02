Tessa Ia muestra su mundo interior lleno de mariposas

Tessa Ía escribió su sencillo más reciente, Morpho Menelaus, hace aproximadamente cuatro años atrás, en su primer departamento como persona independiente, en un momento de luz nacida por la inspiración de una brillosa mariposa azul.

“Tengo una mariposa en un marquito y en ese momento de mi vida en que me sentía libre y feliz de tener las riendas de mi propia vida la veía y decía, qué colores, qué viveza tiene a pesar de todo lo que pueda enfrentar en su corta vida, de ahí creció la idea de querer asemejarme a ella, de decir quiero brillar de esa manera, no importa que está sucediendo a mi alrededor, no importa el trabajo, las noticias, uno tiene que aprender a volar ligero por en cima de estos problemas”, asegura la cantante en entrevista para El Sol de México.

Precisamente Morpho Menelaus responde al nombre científico de dicha mariposa, que, entre tantos elementos, se encuentra en el videoclip del sencillo que asemeja una pintura, que son el resultado del trabajo de la cantante junto con quien ha trabajado anteriormente las portadas de sus discos, Marco Marcovich.

“Estabamos ‘pinponeando’ ideas y de repente terminó asentándose. Eso de hacer bodegones fue porque empezamos a hablar de los diferentes elementos que son importantes en mis canciones actúales pero en mis primeros discos también, y me dijo, por qué no utilizamos elementos que hablen de tu mitología personal, al final es lo que a la gente le ha gustado de tus canciones”, explica Tessa.

Así, el mundo interior de la cantante se expresa entre rosas, peonias, melones, uvas sin descifrar el significado de cada uno de dichos elementos, “cada granada, cada limón, todo tiene un simbolismo y por eso hablo del renacimiento, porque está lleno de naturaleza muerta pero para mí es el poder que adquiero sobre mi propio arte, volver a bien venir a la gente”.

La compositora explica que la razón por la que la canción tardo tanto tiempo en ver la luz, se debía a cuestiones técnicas. “En su momento por mi falta de conocimiento no le entendía, no entendía por qué me era difícil maquetearla, había algo raro acerca de ella, después mi guitarrista me dijo, es que esta canción esta en tres tiempos no en cuatro tiempos, y entendí todo”.

Tessa está cada vez más segura en el ámbito musical y asegura que además de componer la letra y la melodía, “cada vez se más hacia donde quiero llegar”, en su último EP, Breve II, la cantante explora sonidos oscuros y a la vez bailables que desde su punto de vista reflejan la música que escucha diariamente y la inspira.

Además no deja de lado su faceta como actriz, pues es protagonista de la nueva serie de Netflx Desenfrenadas, que será estrenada el 28 de febrero por la plataforma además de formar parte del elenco de la serie de Sony De brutas nada, aun sin fecha de lanzamiento.

Sobre la primera, Tessa reflexiona, “pocas veces en la vida te encuentras con un proyecto en el que aparte de que tu personaje te divierte y te apasiona interpretarlo, los valores de la serie se alinean con los míos y eso es lo que todo artista quiere”.

Y deja claro que no es que sea exactamente parecida a su personaje Vera, sino que “tenemos similitudes y cosas muy diferentes pero sobretodo conozco muy bien el mundo en el que viene, de la moda, de lo editorial, de la pose de la roma condesa, tengo muchas amigas bloggeras entonces ubico ese mundo y fue divertido”, finaliza.