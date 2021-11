The Kooks, segunda cancelación en el Corona Capital

El Corona Capital ha perdido a otro de sus headliners para la fecha de este sábado. Se trata de The Kooks, agrupación británica que canceló su participación la noche de este viernes.

A través de sus redes sociales, el festival informó que el frontman de la banda, Luke Pritchard, está a punto de convertirse en papá, por lo que regresó a su país para estar presente en el parto.

"Luke, vocalista de The Kooks, está a punto de ser papá y nos informan que va volando de regreso al quirófano para alcanzar a su esposa. El Corona Capital le desea todo lo mejor y, junto con el resto de los integrantes de The Kooks, lamentan no poder presentarse mañana", publicaron.

La reacción en redes sociales por parte de los fans fue divida. Hubo quienes lo tomaron con ironía: "Cuando dijimos que arreglaran el empalme (de los horarios) no nos referíamos a esto", "Qué buen momento eligió el bebé para nacer", escribieron algunos fans en Instagram.

Otros tantos mostraron su descontento y hasta pidieron al festival la devolución de su dinero: "Entonces les corresponde dar reembolso, no será el cartel por lo que muchos pagamos", "El festival se cae a pedazos, qué chafa", comentaron algunos seguidores en Twitter.

Esta es la segunda cancelación que enfrenta el Corona Capital en su décima edición. La primera fue St. Vincent, quien dos días anunció que no se presentaría debido a que un miembro de su banda dio positivo por Covid-19.

"Por precaución por la seguridad de la banda, el equipo y sobre todo los fans, St. Vincent cancelará su participación del 20 de noviembre en Corona Capital 2021. Fue muy difícil tomar esta decisión, pero es por la seguridad de todos los que participan y asisten al festival", compartió en sus redes sociales.

El Corona Capital regresará este sábado y domingo a la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez después de cancelar la edición 2020 por Covid-19. Desde el anuncio de su cartel, algunos fans no se mostraron entusiasmados por la ausencia de artistas de mayor renombre.

A pesar de ello, la expectativa y los fans que buscan boletos de último momento es tangible en redes sociales. Entre las bandas principales que participarán el sábado están Tame Impala y Disclosure. Mientras que Twenty One Pilots y Rüfüs Du Sol siguen confirmados para este domingo.