The Rolling Stones reanudan su gira tras la operación de Mick Jagger

The Rolling Stones volverán a tocar este verano boreal después de reprogramar su gira norteamericana "No Filter", pospuesta debido a que Mick Jagger tuvo que someterse a una cirugía cardíaca.

"Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts y Ronnie Wood están ansiosos por volver a salir a la ruta", dijo la banda el jueves en un comunicado sobre la gira, cuyo primer concierto será el 21 de junio en Chicago.

The Rolling Stones re-scheduled US and Canada tour dates have been announced! For all dates and ticket information visit: https://t.co/019DDP3ZA8 #StonesNoFilter pic.twitter.com/4tSTny2yVq — The Rolling Stones (@RollingStones) 16 de mayo de 2019

La gira "No Filter", que acaba de sumar un concierto en Nueva Orléans, se presentará en varias ciudades de Estados Unidos y en Ontario, Canadá, antes de culminar el 31 de agosto en Miami. El tour incluirá 17 presentaciones.

El cantante de 75 años, que según reportes de prensa se sometió el mes pasado a una operación de reemplazo de una válvula cardíaca en Nueva York, mostró a sus seguidores el miércoles que se está recuperando en un video que compartió en Twitter, en el que se lo ve realizando sus movimientos típicos frente a un espejo.