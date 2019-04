Me siento mucho mejor: Mick Jagger tras operación en el corazón

El líder de los Rolling Stones, Mick Jagger, afirmó que se siente mucho mejor tras someterse a una cirugía cardíaca.

“Gracias a todos por todos sus mensajes de apoyo. Me siento mucho mejor, y también muchas gracias a todo el personal del hospital por hacer un excelente trabajo”, sostuvo el vocalista en su cuenta de Twitter.

Poco antes, su representante había dicho que la evolución de Jagger era buena. “Se ha sometido exitosamente al tratamiento. Le está yendo muy bien y se espera que se recupere por completo”, sostuvo en un comunicado el manager del cantante en Estados Unidos, Fran Curtis.

Curtis no dio detalles sobre la cirugía, pero la revista Billboard y otras publicaciones dijeron que la operación implicó el reemplazo de una válvula cardíaca.

Se cree que Jagger se sometió al procedimiento en Nueva York a principios de esta semana tras el aplazamiento de la gira de los Rolling Stones por Estados Unidos, programada para este mes.

Los médicos pudieron acceder a la válvula a través de su arteria femoral y estaban controlando al cantante de 75 años por cualquier complicación, dijo Billboard en un reporte que citó fuentes no identificadas.

El procedimiento descrito por la revista, conocido como sustitución de la válvula aórtica mediante transcatéter, o TAVR, es una alternativa cada vez más usada para el reemplazo de la válvula, que requiere que se abra el tórax. Por lo general, el TAVR permite menores estancias en el hospital y tiempos de recuperación más rápidos.

Jagger había anunciado el fin de semana en Twitter que la banda estaba posponiendo una gira por Estados Unidos y Canadá para darle tiempo de recuperarse de un tratamiento médico no especificado.

“Estoy devastado por tener que posponer la gira, pero trabajaré muy duro para volver al escenario tan pronto como pueda”, dijo Jagger en ese momento.

Se espera que la gire comience en julio, dijo Billboard.