Mundo oscuro de The Cure llega al Salón de la Fama del Rock

La banda originaria de Crawley, Inglaterra, y fundada en el año de 1976, fue ingresada al Salón de la Fama del Rock and Roll (Rock and Roll Hall of Fame) en la ciudad de Cleveland, Ohio, Estados Unidos, la noche del viernes 29 de marzo, en donde junto con otras bandas fueron galardonadas con este honor como Def Leppard, Radiohead, Roxxy Miusic y The Zombies, fueron algunas de las bandas y celebridades que ingresaron al Rock and Roll Hall of Fame.

El grupo de rock liderado por Robert Smith ha tenido una trayectoria desde los finales de los años setenta. El grupo alcanzó la cota más alta de su popularidad a principios de la década del noventa, pero durante las siguientes dos décadas su producción fue en descenso.

El sonido que ha caracterizado a The Cure, es el rock gótico, así lo define el cantante y líder de la banda Robert Smith, herederos del punk rock desarrollaron lo que se llamó post-punk en inglés, este movimiento se denominó afterpunk, y mostraron claras tendencias contraculturales.

Discos como la trilogía gótica Seventeen seconds, Faith y Pornography, fueron los que los marcaron como un grupo sombrío en lo que fue a finales de la década de los 70´s, fue en 1983 con la publicación del álbum recopilatorio Japanese Whispers, que recogió algunos de los últimos temas oscuros de su primera época como Lament o Just one kiss.

Japanese Whispers marcó una reorientación radical con respecto al sonido oscuro que popularizó a The Cure, al principio de la década de 1980.

Han pasado varios músicos por la banda

Al pasar de los años por la banda han pasado un sinfín de músicos acompañando a Robert Smith, desde Michael Dempsey ,Matthieu Hartley ,Andy Anderson, Phil Thornalley, Laurence Tolhurst, Boris Williams, Perry Bamonte y Porl Thompson, todos estos dándole su toque especial al sonido de la banda en todos estos años.

La alineación que aun maneja la banda hasta la fecha es la siguiente:

Robert Smith (Cantante y Guitarra)

Simon Gallup (Bajo)

Jason Cooper (Baterista)

Roger O'Donnell (Teclados)

Reeves Gabrels (Guitarra)





Después de todo este tiempo de éxitos y de influir a la música mundial, es reconocido su esfuerzo y su historia en el Rock, junto a todas las estrellas de este género que ha sido el más admirado por chicos y grandes. “El Rock no ha muerto”