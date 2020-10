Tiaré Scanda se estrena como autora en Rotten mákina

Marcelo Tobar de Albornoz dirige en su primera representación virtual en lo que va de la pandemia a la actriz Tiare Scanda, quien también es la dramaturga de la pieza teatral de comedia Rotten Makina que tiene su estreno mundial viernes 23, para la que está preparada escénicamente y que lo único que no está a su alcance es el dominio de la tecnología en la que se respaldará para trasmitirla.

"Mi reto sobretodo es la tecnología, porque mientras el internet se porte bien, fluirá nuestra actuación en vivo como si fuera teatro presencial. Obviamente para esta función, se ha diseñado a manera de una obra íntima y para streaming", expresa vía telefónica en charla con El Sol de México.

En Rotten Mákina, donde encarna a Brenda, se hace acompañar del actor Fede Di Lorenzo y juntos recrearán la vida de una ex estrella de rock en decadencia como es Rodrigo, quien luego de los excesos de las drogas se rehabilita y para subsistir, da clases virtuales. Pero Brenda, un ama de casa, le transformará la vida.

"Siempre he estado inmersa en la música y como yo misma estoy terminando mi década de 40, me ha tocado ver a muchos amigos rockeros convertirse en señores y yo me sigo resistiendo a no dejar de ser jovencita. Esta temática me movió para escribir la obra porque unos no queremos envejecer y otros se comportan en base a su edad y esto fue la fuente de mi inspiración", describe Scanda.

Rotten Mákina ofrecerá seis funciones en vivo a partir del viernes 23, con acceso por boletia.com, y conexión a Argentina y California, Estados Unidos.

A la actriz mexicana no le causa conflicto el hecho de actuar frente a cámaras, sin palpar la reacción de un público presente. Al respecto, comenta: "Si soy de la idea que es duro no tener frente a nosotros al público porque uno trabaja para ellos y lo que tiene de mágico el teatro es tener a la audiencia en ese instante. Aquí sólo tenemos la mitad de las cosas: la adrenalina porque actuaremos en vivo y yo lo que voy hacer para sustituir la presencia del público es que al final de la función, hago un Instagram live para platicar con la gente, a fin de tener un intercambio humano de que le pareció la obra".

También escribió para cine

Tiaré es coautora con Leonardo Zimbrón la película Ahí te encargo que protagonizan Mauricio Ochmann y Esmeralda Pimentel, gracias a la que ha saboreado las mieles de la fama porque su transmisión es por Netflix y la reacción de la audiencia fue inmediata.

"Ahí te encargo, que ha sido número uno en rating a nivel mundial, sí subió mi autoestima, me dio ese levantón de ánimo y lo agradecida que estoy porque la depresión, la tristeza y desánimo no fue tan crítico en mí", detalla.

Y ahondó: "Admiro a mi gremio teatral y cinematográfico porque hemos reaccionado muy bien en esta pandemia, ahorita yo soy una más que hace streaming, pero muchos de mis compañeros lo hicieron mucho antes y ellos me animaron a hacer lo propio".